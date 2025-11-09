প্রাথমিক শিক্ষকদের ওপর হামলাকারীদের বিচার চায় এটিইও

প্রাথমিক শিক্ষকদের ওপর হামলাকারীদের বিচার চায় এটিইও
দশম গ্রেডসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের কর্মসূচিতে হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ‘বাংলাদেশ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) অ্যাসোসিয়েশন’। একই সঙ্গে শিক্ষকদের ওপর হামলায় জড়িত পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের চিহ্নিত করে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
শনিবার (৮ নভেম্বর) রাতে সংগঠনের আহ্বায়ক মুহাম্মদ মিলন মিয়া ও সদস্যসচিব আল-আমিন হাওলাদারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার শাহাবাগে আজ শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ কর্তৃক বর্বরোচিত ও অমানবিক হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা।
‘শিক্ষকগণ সমাজের আলোকবর্তিকা। অথচ আজ, শুধুমাত্র তাদের মৌলিক ও ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার সময়, পুলিশবাহিনী অতর্কিত ও অকারণেই তাদের ওপর চড়াও হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর জলকামান নিক্ষেপসহ নির্মমভাবে লাঠিপেটা করা হয়। এ ন্যাক্কারজনক হামলায় নারী শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক গুরুতর আহত হন।’
এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষকদের ওপর এ বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। এ হামলা স্বাধীন দেশে জনগণের মৌলিক অধিকার; বিশেষ করে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকারের পরিপন্থি। শিক্ষকদের ওপর হামলায় জড়িত পুলিশ সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। আহত শিক্ষকদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।
‘বাংলাদেশ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষকদের গ্রেড উন্নয়নের জন্য আন্দোলনের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে দ্রুত তার ন্যায্য ও যৌক্তিক সমাধান করতে কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে’- উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
এএএইচ/এমকেআর