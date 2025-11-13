  2. শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৯ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
৪৫তম বিসিএসের ফলপ্রত্যাশীদের পিএসসির জরুরি নির্দেশনা
ফাইল ছবি

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থীদের আবশ্যিকভাবে গুগল ফরম পূরণ করার জন্য জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীকে আগামী রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেল ৫টার মধ্যে গুগল ফরম আবশ্যিকভাবে পূরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

গুগল ফর্মের লিংক: forms.gle

এএএইচ/এমকেআর/এমএস

