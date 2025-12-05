দিবা-রাত্রির টেস্টে লাবুশেনের রেকর্ড
দ্বিতীয় দিন একের পর এক ক্যাচ মিস করেছে ইংল্যান্ডের ফিল্ডাররা। সফরকারী ফিল্ডারদের ক্যাচ মিসের মহড়ায় দিন শেষে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে ৪৪ রানে।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান আসে মার্নাস লাবুশেনের ব্যাট থেকে। আউট হওয়ার আগে খেলেন ৭৮ বলে ৬৫ রানের ইনিংস। তিনি খেলেছেন ফ্রেশ ইনিংস। ক্যাচ মিসে পাননি দ্বিতীয় কোনো সুযোগ। এই ইনিংস খেলে এক দারুণ কীর্তিও গড়েছেন। যে কীর্তিতে প্রথম তিনিই।
দিবা-রাত্রির টেস্টে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি ঢুকে গেছেন এক হাজারি ক্লাবে। ৩৩.৩ ওভারে জোফরা আর্চারকে পুল শটে ৪ মেরে এই কীর্তি গড়েন তিনি। ১৩ ইনিংসে এই হাজারি ক্লাবে ঢুকেছেন তিনি। ৬৪ গড়ে এই দিবা-রাত্রির টেস্ট ক্যারিয়ারে ৪ শতক ও ৫ অর্ধশতকে তিনি এখন পর্যন্ত রান করেছেন ১০২৩।
হাজারি ক্লাবে ঢোকার দ্বারপ্রান্তে আছেন আরেক অজি ব্যাটার স্টিভেন স্মিথ। ২৫ ইনিংসে ৩৮ গড়ে ৮৩৯ রান করেছেন তিনি ১ সেঞ্চুরি ও ৫ ফিফটিতে।
তৃতীয় চতুর্থ স্থানেও দুই অজি। ডেভিড ওয়ার্নার ও ট্রাভিস হেডের পার্থক্য কেবল ১ রানের। ১৭ ইনিংসে ৭৫৩ ওয়ার্নার ও ১৬ ইনিংসে ৭৫২ হেড। ওয়ার্নারের ১ শতক ও ১ অর্ধশতক। আর হেডের সমান ৩টি করে শতক ও অর্ধশতক।
পঞ্চম স্থানে আছেন জো রুট ১৪ ইনিংসে ৬৩৯ রান নিয়ে। ব্যাটিং গড় ৪৯। আছে দুটি শতক ও ৪ অর্ধশতক।
আইএন