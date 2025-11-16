  2. শিক্ষা

স্কুল-কলেজের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ডিসি-ইউএনও

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালন–সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। হাইকোর্টের এক আদেশের প্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সাইয়েদ এ. জেড. মোরশেদ আলীর সই করা এক স্মারকে এ বিষয়ে জানানো হয়।

এতে বলা হয়, রিট পিটিশন নম্বর ১৬৭৫৭/২০২৫ মামলায় হাইকোর্ট ৮ সেপ্টেম্বর জারি করা ‘মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাসহ অন্যান্য বোর্ডের (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০২৪ (সংশোধনীসহ)’ অনুযায়ী এডহক কমিটি ও নিয়মিত কমিটি গঠন–সংক্রান্ত পরিপত্রটি তিন মাসের জন্য স্থগিত করে।

এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে প্রবিধানমালার অনুচ্ছেদ ৬৯ অনুযায়ী সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক বা তাঁর প্রতিনিধি।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

