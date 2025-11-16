  2. শিক্ষা

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি

খসড়া অধ্যাদেশে মতবিনিময়ে ডাক পেলেন ২৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৭ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’র খসড়া অধ্যাদেশের ওপর অংশীজনদের মতামত নিতে মতবিনিময় সভা ডেকেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামীকাল (সোমবার) ১৭ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে এ বৈঠক হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার।

রোববার (১৬ নভেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব নাঈমা খন্দকারের সই করা এক চিঠিতে বিষয়টি জানানো হয়।

এতে বৈঠকে অংশ নিতে সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষানীতি–বিশেষজ্ঞ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের পাশাপাশি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও কলাম লেখকসহ মোট ২৬ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তাদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানউল্লাহ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াহ্ইয়া আখতার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।

এছাড়া শিক্ষাবিদ মানজুর আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসোর্সের পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, ব্যানবেইসের ডিএলপি বিভাগের চিফ ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান খান এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বে অধ্যাপক ড. এ এম সারওয়ার উদ্দিন চৌধুরী বৈঠকে যোগ দেবেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) ও বিশ্ববিদ্যালয় অধিশাখা–২–এর যুগ্মসচিবও সভায় থাকবেন। পাশাপাশি অংশ নেবেন জ্যেষ্ঠ সহ–সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মানিক (সমকাল), শরীফুল হক (দ্য ডেইলি স্টার), সাবিদিন ইব্রাহিম (বণিক বার্তা), জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাসান মামুন, কলাম লেখক ও বিশ্লেষক শহীদুল্লাহ ফরায়জী, শুভ কিবরিয়া, লেখক ও গবেষক ড. কাজল রশীদ শাহীন।

এছাড়া শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন মো. মুর্তুজা সুমন (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. মো. শহীদুল্লাহ (বিইউপি), এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শেখ আদনান ফাহাদ।

সাত কলেজের অ্যালামনাই প্রতিনিধিত্বে সভায় আমন্ত্রণ পেয়েছেন মাহমুদুর রহমান মান্না, মীর সরফত আলী সপু এবং হেলেন জেরিন খান।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৬ মার্চ সরকার রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে পৃথক করে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রস্তাবিত নাম নির্ধারণ করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’। কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজ।

