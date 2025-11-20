৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তনের দাবি শিবিরের

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তনের দাবি শিবিরের
৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত প্রস্তুতির সুযোগ নিশ্চিত করতে পরীক্ষার সময়সূচি যৌক্তিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধানের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আগামী ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময় পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছে। তাদের দাবি—এর আগে কোনো বিসিএস পরীক্ষার লিখিত অংশ এত দ্রুত অনুষ্ঠিত হয়নি। আমাদের প্রস্তুতির জন্য আরও সময় প্রয়োজন। এটি শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি।
পরীক্ষার্থীদের ভাষ্য, সাধারণত পূর্ববর্তী বিসিএসগুলোতে লিখিত পরীক্ষার জন্য তিন থেকে ছয় মাস সময় দেওয়া হলেও এবার তা মাত্র ৪০ দিন। তাদের মতে, এতে নতুন অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থীদের জন্য মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনেকটাই ব্যাহত হবে।
আরএএস/এমএমকে/জেআইএম