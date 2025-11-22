গণশিক্ষা উপদেষ্টা
উচ্চশিক্ষার ভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এজন্য উচ্চশিক্ষার ভাষা হিসেবে বাংলাকেই আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রাইম ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শুধু ডিগ্রি অর্জন করলেই হবে না, উপযুক্ত দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা অর্জনই দেশের উন্নতির মূল চাবিকাঠি। আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ করছি, কিন্তু উপযুক্ত দক্ষতা এবং উদ্যোগী হয়ে উঠছি না। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়ার কথা ছিল এবং যে উন্নতি হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না।
তিনি আরও বলেন, টেকনিক্যালি (প্রযুক্তিগতভাবে) আমরা যতই অগ্রগতি লাভ করি না কেন, যদি মানবিক উন্নতি না ঘটে তাহলে কখনোই আমরা আমাদের দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারবো না।
বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, একটা দেশের উন্নতির জন্য অনেক রকম সম্পদ থাকে। আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রয়েছে, সেটা হচ্ছে জনশক্তি। কিন্তু সে জনশক্তি সম্পদও হতে পারে, বোঝাও হতে পারে। যখন কোনো জনশক্তি স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত, দক্ষ এবং সুশৃঙ্খল হয়- তাহলে তারা জনসম্পদে পরিণত হয়। তা যদি না ঘটে কোনো দেশ অগ্রগতির পথে এগোতে পারবে না।
গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমি আশা করি, আপনারা আপনাদের অর্জিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা সমাজ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন।
সমাবর্তনের বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মীর শাহাবুদ্দিন। সমাবর্তনে মোট এক হাজার ৮৭০ জন গ্র্যাজুয়েট অংশগ্রহণ করেন।
সমাবর্তনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাইম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ খসরু, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান আনোয়ার কামাল পাশা, অধ্যাপক ড. রকিবুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আবদুর রহমান, অধ্যাপক ড. রশিদুল হাসান এবং অধ্যাপক ড. নূর মোহাম্মদ।
