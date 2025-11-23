সাত কলেজে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ৩০ নভেম্বর
রাজধানীর সরকারি সাত কলেজে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের অনার্স প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুর তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়া ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকায় ক্লাস শুরু হবে আগামী ৩০ নভেম্বর।
রোববার (২৩ নভেম্বর) প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন) অন্তর্বর্তী প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ২৫ নভেম্বরের মধ্যেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা পুনর্ব্যক্ত করা হলো। এরপর নতুন এ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হবে আগামী ৩০ নভেম্বর।
এর আগে, গত ১২ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল যে, সাত কলেজের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে।
গত ১১ নভেম্বর প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও পাঠদান-সংক্রান্ত করণীয় অন্তর্বর্তী প্রশাসন, সাত কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসির প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছিল।
এএএইচ/এএমএ