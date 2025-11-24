সিঙ্গাপুরে বসছে বিশ্ব রোবট অলিম্পিয়াড, অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের ৯ দল

সিঙ্গাপুরে বসছে বিশ্ব রোবট অলিম্পিয়াড, অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের ৯ দল
এবার সিঙ্গাপুরে বসছে বিশ্ব রোবট অলিম্পিয়াড। আগামী ২৬-২৮ নভেম্বর পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা চলবে। রোবট অলিম্পিয়াডের এটি ২২তম আসর। এতে বিশ্বের ৯০টি দেশের নির্বাচিত শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদল অংশ নেবে।
রোবটিক্স ও প্রযুক্তির বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে যোগ দিতে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় রোবট দলও। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এ বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করবে ৯টি দল। তাদের সঙ্গে থাকবেন কোচ ও দলনেতারা। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে বিচারক ও সমর্থকও পাঠানো হচ্ছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তারা।
বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে সারাদেশ থেকে বাছাই করা এ দলগুলো মোট চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। রোবোমিশন, ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স, ফিউচার ইনোভেটরস এবং রোবো স্পোর্টস।
টিম লেইজিগো
ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাটাগরির সিনিয়র গ্রুপের টিম লেইজিগো। এ দলের নেতা আবু নাফিস মোহাম্মদ নূর রোহান। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। দলটির সদস্য রাকিবুল ইসলাম রাকিব (ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ) ও ইকবাল সামিন পৃথুল (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস)।
ইকো ড্রিফট টিম
ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাটাগরির সিনিয়র গ্রুপের আরেক দল ইকো ড্রিফট। এর দলনেতা নুরুল ইসলাম (ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স) এবং সদস্য মো. সালেহ সাদিক তানিম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ও মাজেদুল ইসলাম নাইম (লিডিং ইউনিভার্সিটি)।
সাইবার স্কোয়াড টিম
ফিউচার ইনোভেটরস ক্যাটাগরির জুনিয়র গ্রুপে সাইবার স্কোয়াড। এর কোচ তায়েফ মাহমুদ উদয় (ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স), দলনেতা আফিয়া হুমায়রা (বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ) এবং সদস্য হুমায়রা আফিয়া (ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্কুল)।
টিম ইনক্রেভো
ফিউচার ইনোভেটরসের সিনিয়র গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে টিম ইনক্রেভো। এর দলনেতা নাফিস ইশতিয়াক তৌফিক অন্তু। সদস্য মো. আব্দুল্লাহ আল মিজান ও মো. সাজ্জাদ আল ফুয়াদ (সবাই সৈয়দপুরের ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী)।
টিম সোরাল্যাবস
ফিউচার ইনোভেটরসের সিনিয়র গ্রুপের আরেক দল সোরাল্যাবস। এর কোচ সুদীপ্ত মন্ডল (রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-রুয়েট)। দলনেতা ফাতিন আল হাবিব নাফিস (মাস্টারমাইন্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল) ও সদস্য ফাতেমা হারুন (হলি ক্রস কলেজ)।
টিম ফিউশনবোটিক্স
রোবো স্পোর্টস ক্যাটাগরিতে একটি দলই যোগ দিচ্ছে, তা হলো জুনিয়র গ্রুপের টিম ফিউশনবোটিক্স। এর দলনেতা মেহতাজ উদ্দিন আহমেদ (বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ) ও সদস্য মুয়াজ ইবনে বাশার (ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ)।
টিম এক্স-ফ্যানাটিক
রোবোমিশন ক্যাটাগরির সিনিয়র গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে টিম এক্স-ফ্যানাটিক। এর দলনেতা মাহির তাজওয়ার চৌধুরী (মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ)। সদস্য আমিন আনোয়ার আইমান (ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ) ও মুয়াম্মার দাইয়ান অরিত্র (রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ)।
টিম নেক্সোরা
রোবোমিশন ক্যাটাগরির জুনিয়র গ্রুপে লড়বে টিম নেক্সোরা। দলনেতা আফিফা জাফরীন, সদস্য ইশরাত জাহান মীম ও মরিয়ম হোসেন ন্যান্সি (সবাই রামু ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী)।
টিম ডমিনাস
রোবোমিশন ক্যাটাগরির এলিমেন্টারি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে টিম ডমিনাস। দলনেতা রুওয়াইজা আমিরা সুলতান (প্লেপেন) ও ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন আলম (লাইটহাউস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল)।
বাংলাদেশের দলগুলোর সর্বোচ্চ দলনেতা হিসেবে থাকবেন ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের সভাপতি মুনির হাসান। সহকারী দলনেতা হিসেবে আছেন ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর মাহেরুল আজম কোরেশী।
২২তম রোবট অলিম্পয়াডে শুধু প্রতিযোগী নয়, বিচারক পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ। বিচারক হিসেবে যাচ্ছেন আরিফুল হাসান, শিহাব সারার আহমেদ ও রেদওয়ান ফেরদৌস। আর সাপোর্টার হিসেবে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক।
গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (ইউাআইইউ) এ অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্ব থেকে ৯টি দলের ২৩ জন তরুণ সদস্যকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচন করা হয়।
