স্কুলে ভর্তিতে সাড়ে ৩ লাখ আবেদন, সরকারিতেই আড়াই লাখ

স্কুলে ভর্তিতে সাড়ে ৩ লাখ আবেদন, সরকারিতেই আড়াই লাখ
সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তিতে অনলাইনে আবেদন চলছে। গত ২১ নভেম্বর এ আবেদন শুরু হয়, যা চলবে আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবার প্রতিটি আবেদনের জন্য ফি ১০০ টাকা।
এদিকে, মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল পর্যন্ত পাঁচদিনে ৩ লাখ ৫৯ হাজার শিক্ষার্থীর আবেদন জমা পড়েছে। তারা মোট ৫ লাখ ৫৬ হাজারটি পছন্দক্রম (এক শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ পাঁচটি স্কুল) দিয়েছে।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মাধ্যমিক শাখা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মাউশির তথ্যমতে, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে চার হাজার ৪৮টি সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এবার সরকারি স্কুলের সংখ্যা ৬৮৮টি এবং বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা তিন হাজার ৩৬০টি।
সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট শূন্য আসন ১১ লাখ ৯৩ হাজার ২৮১টি। এরমধ্যে সরকারি স্কুলে শূন্য আসন এক লাখ ২১ হাজার ৩০টি এবং বেসরকারি স্কুলে আসন ১০ লাখ ৭২ হাজার ২৫১টি।
মাউশি জানায়, মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৬৮৮টি সরকারি স্কুলের এক লাখ ২১ হাজার ৩০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে দুই লাখ ৬০ হাজার ২৪৪ জন। তারা পছন্দক্রম দিয়েছে তিন লাখ ৭৫ হাজার ৭২৮টি।
অন্যদিকে, তিন হাজার ৩৬০ বেসরকারি স্কুলে ১০ লাখ ৭২ হাজার ২৫১টি শূন্য আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে মাত্র ৯৮ হাজার ৭৬২ শিক্ষার্থী। তারা পছন্দক্রম দিয়েছে এক লাখ ৮০ হাজার ৮৬২টি।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মাধ্যমিক বিভাগ। এ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল জাগো নিউজকে বলেন, আরও ১০ দিন আবেদনর সময় রয়েছে। আবেদন আরও বাড়বে। আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে লটারি করা হবে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।
