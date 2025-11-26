হলি ক্রসের ৭৫ বছরপূর্তি উৎসব ৮-১০ জানুয়ারি, চলছে রেজিস্ট্রেশন

হলি ক্রসের ৭৫ বছরপূর্তি উৎসব ৮-১০ জানুয়ারি, চলছে রেজিস্ট্রেশন
দেশের নারীশিক্ষার অন্যতম অগ্রদূত প্রতিষ্ঠান ঢাকার হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুল। স্কুলটির গৌরবময় পথচলার ৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৬। শিক্ষা, মানবতা, মূল্যবোধ ও সেবার আদর্শে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠান প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন করতে যাচ্ছে। আগামী ৮-১০ জানুয়ারি স্কুল ক্যাম্পাসে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।
এ উৎসবে স্কুলটির সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে অ্যালামনাইদের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলবে। তবে কেউ চাইলে স্কুলে সশরীরে গিয়েও আবেদন করতে পারবেন।
আগ্রহীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে নির্ধারিত লিংকে https://75thholycrossschool.org/ প্রবেশ করে ছবিসহ অন্যান্য তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। অ্যালামনাইদের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে তিন হাজার টাকা। বিকাশের অথবা মেঘনা ব্যাংক এ ট্রান্সফার এর মাধ্যমে এ ফি পরিশোধ করা যাবে।
হলি ক্রস স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক রোজেলিন সারা জাগো নিউজকে জানান, ৭৫ বছরপূর্তি উৎসবে অংশ নিতে অনলাইনে অনেক অ্যালামনাই ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন করেছে। অফলাইনেও রেজিস্ট্রেশন এর সুযোগ আছে। কেউ চাইলে স্কুলে এসে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন।
তিন দিনব্যাপী উৎসবে থাকছে যত আয়োজন
৭৫ বছরপূর্তি উৎসবের প্রথম দিন ৮ জানুয়ারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। সেদিন স্কুলের বর্তমান ছাত্রীরা পারফর্ম করবে। এদিন কনসার্টও হবে। সেখানে দুটি জনপ্রিয় ব্যান্ড থাকবে।
দ্বিতীয় দিন ৯ জানুয়ারি শিবলী মুহাম্মদ ও শামীম আরা নিপা নৃত্য পরিবেশন করবেন। বর্তমান ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সাবেক-বর্তমানদের অংশগ্রহণে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা থাকবে।
সমাপনী দিনে থাকবেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক আলমগীর, যিনি এই বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। এছাড়া হলি ক্রস স্কুলের অ্যালামনাই বিখ্যাত সংগীতশিল্পী নাশিদ কামাল, ইফফাত আরা দেওয়ান, রোমানা রশিদ ঈষিতা,অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিন, সংগীতশিল্পী সুস্মিতা সূচি, নৃত্যশিল্পী র্যাচেল প্রিয়াঙ্কা এবং আরও অনেক বিখ্যাত শিল্পীরা পারফর্ম করবেন। আর রাতে হবে জমকালো কনসার্ট। সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান পারফর্ম করবেন।
স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক রোজেলিন সারা বলেন, ‘তিনদিনের উৎসব দুর্দান্তভাবে সাজানো হয়েছে। আশা করি, সাবেক-বর্তমানদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৭৫ বছরপূর্তির এ অনুষ্ঠান মহোৎসবে পরিণত হবে। স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে উঠবে সবাই।’
১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার তেজগাঁওয়ে হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে প্রতিষ্ঠানটি ৭৫ বছর পার করছে। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী এ স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৬০০ জন।
