গণশিক্ষা উপদেষ্টা
‘শান্তিগঞ্জ মডেলে’ প্রাথমিক শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে
সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুকান্ত সাহা। এ মডেল নিয়ে ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনীমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি’ শীর্ষক সেমিনার করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বুধবার (২৬ নভেম্বর) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মিলনায়তনে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়।
সেমিনারে শান্তিগঞ্জ মডেলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পর প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় বলেছেন, ‘আমি মনে করি, সারাদেশে এ উদ্যোগ (শান্তিগঞ্জ মডেল) ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।’
শান্তিগঞ্জ মডেলের প্রশংসা করে গণশিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘সুনামগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গৃহীত এ পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। পরীক্ষার ভিত্তিতে স্কুল ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের র্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সত্যিই এক ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা।’
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, ‘শিক্ষার মানোন্নয়নে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষার মান নিয়ে যে উদ্বেগ দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান, তা কাটাতে বাস্তবসম্মত ও নির্মোহ মূল্যায়ন ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।’
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান।
কী আছে ‘শান্তিগঞ্জ মডেলে’
শান্তিগঞ্জ মডেল নিয়ে সেমিনারে বিস্তারিত তুলে ধরেন শান্তিগঞ্জ উপজেলার ইউএনও ও মডেলটির উদ্ভাবক সুকান্ত সাহা। মূলত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা এবং শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার বিষয়ে সৃজনশীল মডেলটি ‘শান্তিগঞ্জ মডেল’ নামে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষকদেরও পরোক্ষভাবে মূল্যায়ন করা হয়।
বিশেষ মানোন্নয়ন পরীক্ষা ও র্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সুনামগঞ্জে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করেছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি, পরীক্ষায় ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বিষয়ভিত্তিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠাসহ ঝরে পড়ার হার রোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
সেমিনারে সুকান্ত সাহা জানান, শান্তিগঞ্জ মডেল বাস্তবায়নের জন্য শান্তিগঞ্জ উপজেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিকে টার্গেট করা হয়। উপজেলার ৯৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে একটি পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, যা অন্যান্য পরীক্ষা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে। এজন্য প্রথমে কয়েকটি লক্ষ্য ঠিক করা হয়।
লক্ষ্যগুলো হলো—চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে; শিক্ষার্থীর ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষকদেরও পরোক্ষভাবে মূল্যায়ন করা হবে; শিক্ষার্থীদের সার্বিক ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নির্ণয় করা হবে এবং র্যাংকিং করা; বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা হবে এবং শিক্ষকদের সে বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা; শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক কৌশল নির্ধারণ করা; শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
