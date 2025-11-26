৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, ক্যাডার হলেন ১৮০৭ জন

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, ক্যাডার হলেন ১৮০৭ জন
৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ১ হাজার ৮০৭ জন প্রার্থীকে ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে এ ফল প্রকাশ করা হয়। পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার শাখা) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে ফল ঘোষণা করা হয়।
পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান রাত ১১টার দিকে জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ১৭-এর বিধান ও ক্ষমতাবলে পিএসসি ৪৫তম বিসিএসের ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করলো। এ বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে মোট ২ হাজার ৩০৯টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৮০৭টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হলো।
শিগগির নন-ক্যাডার পদগুলোতেও নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা পিএসসি সংরক্ষণ করে।
প্রকাশিত ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে প্রার্থীরা ফল জানতে পারবেন।
সেক্ষেত্রে PSC<space>45<space>Registration Number লিখে 16222-এ পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে।
২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসে ২ হাজার ৩০৯ জন ক্যাডার নেওয়ার কথা ছিল। আর নন-ক্যাডারে নেওয়া হবে ১ হাজার ২২ জন।
পিএসসি সূত্র জানায়, ৪৫তম বিসিএসে আবেদন করেন তিন লাখ ৪৬ হাজারের কিছু বেশি পরীক্ষার্থী। ২০২৩ সালের ১৯ মে এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্ট নেওয়া হয়। প্রিলিতে অংশ নেন দুই লাখ ৬৮ হাজার ১১৯ জন। পাস করেন ১২ হাজার ৭৮৯ জন প্রার্থী।
২০২৪ সালের ২৩ জানুয়ারি ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়, যা শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। গত ১৮ জুন ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এরপর ৮ জুলাই থেকে নেওয়া হয় মৌখিক পরীক্ষা। কয়েক ধাপে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করলো পিএসসি। এ বিসিএস শেষ করতে পিএসসির সময় লেগেছে তিন বছর।
এমএন