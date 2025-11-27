  2. শিক্ষা

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২ অথবা ৩ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ফাইল ছবি

 

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার আসনবিন্যাস চূড়ান্ত করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের চিঠি পাঠিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেলে অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) এ কে মোহম্মদ সামছুল আহসান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সহকারী শিক্ষক পদে ‌প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। সময়সূচি চূড়ান্ত করা হলে আবেদনকারীদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

অধিদপ্তর সূত্র জানায়, গত ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের জেলাগুলোর বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের ১০ হাজার ২১৯টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এরই মধ্যে এ ধাপে আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এতে আবেদন করেছেন ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯ জন প্রার্থী।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে জানান, প্রথম ধাপের পরীক্ষা ২ অথবা ৩ জানুয়ারি (শুক্রবার বা শনিবার) অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ দুটি তারিখ ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে অধিদপ্তর।

