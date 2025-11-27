৪৭তম বিসিএস
বর্জনের ঘোষণার পরও লিখিত পরীক্ষায় ৮৮ শতাংশ প্রার্থী
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন করেছেন প্রিলিতে উত্তীর্ণ একদল প্রার্থী। তাতে সাড়া দেয়নি সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। একপর্যায়ে আন্দোলনকারীরা পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেন। তাদের বর্জনের মধ্যেও লিখিত পরীক্ষার প্রথম দিনে প্রায় ৮৮ শতাংশ প্রার্থী অংশ নিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৪৭তম বিসিএসের প্রথমদিনের লিখিত পরীক্ষা হয়। এদিন বাংলা (০০১) পরীক্ষা ছিল। ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরের কেন্দ্রে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়।
জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান বলেন, প্রিলিতে উত্তীর্ণ সব পরীক্ষার্থীর আজ পরীক্ষা ছিল না। কারিগরি বা পেশাগত এবং সাধারণ ও কারিগরি বা পেশাগত—উভয় ক্যাডারের পরীক্ষার্থীদের ১০০ নম্বরের বাংলা পরীক্ষা ছিল আজ। এতে উপস্থিতির হার ছিল ৮৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ।
পিএসসির কর্মকর্তারা জানান, ৮৮ শতাংশ উপস্থিতি সন্তোষজনক। অনেকে ৪৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অনেকে হয়তো অন্য চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। ফলে সবসময় প্রিলিতে উত্তীর্ণ কিছু প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয় না। সেক্ষেত্রে এ উপস্থিতি প্রমাণ করে আন্দোলনকারীদের বর্জনের ডাকে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।
তবে প্রার্থীরা বলছেন, কারিগরি বা পেশাগত এবং সাধারণ ও কারিগরি বা পেশাগত—উভয় ক্যাডারের পরীক্ষা ছিল আজ। শুধু সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের পরীক্ষা ছিল না। আগামী ৩০ নভেম্বর সাধারণ এবং কারিগরি বা পেশাগত—উভয় ক্যাডারের বাংলা (০০২) পরীক্ষা রয়েছে। সেদিন অথবা ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ইংরেজি (০০৩) বিষয়ের পরীক্ষার উপস্থিতি দেখলে বোঝা যাবে, কত প্রার্থী বর্জন করেছেন। কারণ ইংরেজি বিষয়ে সব প্রার্থীকে অংশ নিতে হবে।
গত ২৯ সেপ্টেম্বর ৪৭তম বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৪৪ জন। তারাই লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
এদিকে ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন করেন প্রার্থীদের একাংশ। তাদের দাবি- প্রিলির ফল প্রকাশের পর লিখিত পরীক্ষার জন্য তারা প্রস্তুতি নিতে পর্যাপ্ত সময় পাননি। পিএসসি তাদের এ দাবি উপেক্ষা করে নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষা শুরুর সিদ্ধান্তে অনড়। এ কারণে তারা পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেন।
