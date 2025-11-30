রাশিয়ায় পড়াশোনা করা সাবেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

রাশিয়ায় পড়াশোনা করা সাবেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা
ঢাকাস্থ রাশিয়ান হাউজে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাশিয়া ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা সাবেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় জনগণের কূটনীতির শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকাস্থ রাশিয়ান হাউজের পরিচালক আলেক্সান্দ্রা খ্লেভনয়ে। তিনি রাশিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারে সাবেক শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে ধরেন।
প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জনগণের কূটনীতি দ্বিপাক্ষিক অংশীদারত্বের উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখে, রশশোত্রুদনিচেস্তভো’র চলমান প্রকল্পসমূহ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।
সাবেক শিক্ষার্থীরা তাদের পেশাগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং নতুন যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।
আয়োজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির উপস্থাপন, যা বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে।
