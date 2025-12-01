  2. শিক্ষা

গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের জমকালো পুনর্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক সম্প্রতি ঢাকায় আয়োজন করে তাদের বহুল প্রতীক্ষিত ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট ইভিনিং ২০২৫’

গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের উদ্যোগে দেশের প্রথম ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থীদের জমকালো পুনর্মিলনী- গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক সম্প্রতি ঢাকায় আয়োজন করে তাদের বহুল প্রতীক্ষিত ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট ইভিনিং ২০২৫’।

অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সিস্টার এবং স্কুলের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ- যা পুরো আয়োজনকে রূপ দেয় এক আন্তরিক, প্রাণবন্ত ও স্মৃতিমাখা মিলনমেলায়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট জনাব শরিফ জহির উপস্থাপন করেন এবারের প্রতিপাদ্য- ‘ঐক্যের সুরে, ঐতিহ্যের আলোয়, উদ্দেশ্যের নতুন দিগন্ত’। তিনি অ্যালামনাইদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার, শিক্ষাবিনিময় ও নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ বিস্তৃত করা এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী মেন্টরশিপ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

পুনর্মিলনীতে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সিস্টারদের বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়, যা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার প্রতিফলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ সিস্টার জ্যাকলিন এল. গোমেজ, আরএনডিএম এবং দীর্ঘদিনের মেন্টর জনাব রোনাল্ড ক্রুজ। যাদের উপস্থিতি সাবেক শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানটির অটুট বন্ধনকে আরও গভীর করে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিদ্যা অমৃত খান, ভাইস প্রেসিডেন্ট তানজিন ফেরদৌস আলম, সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান, এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যরা- মাহজাবীন হাশিম, ব্যারিস্টার উপমা বিশ্বাস, ব্যারিস্টার মসিহা ইশরাত, কাওসার আহমেদ, মীর মোসাব্বির আলী, রিয়াদ হোসেন, এমদাদুল হক, কাজী নেওয়াজ ইবনে মাহতাব, অমিত রিচার্ড, রিফাত হাসান ও কানিজ ফাতেমা।

সভাপতির বক্তব্যে শরিফ জহির বলেন, বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি মাধ্যম প্রতিষ্ঠান এসএফএক্স গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাবেক শিক্ষার্থীদের একত্র রাখা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী অ্যালামনাই প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলাই গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাইয়ের মূল লক্ষ্য।

