  2. শিক্ষা

৪৬তম বিসিএসে ‌‘কারিগরি ত্রুটি’তে বাদ পড়া ৮ প্রার্থীকে পাস ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে কারিগরি ত্রুটির কারণে বাদ পড়া ৮ জন প্রার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

কমিশন জানিয়েছে, গত ২৭ নভেম্বর প্রকাশিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের উত্তীর্ণদের তালিকা প্রস্তুতের সময় কারিগরি ত্রুটির কারণে এই আটটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ফল প্রকাশের পর বিষয়টি কমিশনের নজরে এলে যাচাই-বাছাই শেষে তাদের উত্তীর্ণ হিসেবে নিশ্চিত করা হয়। বাদ পড়া পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর হলো- ১১০৪৭৩৭৫, ১১০৫৭৫৩০, ১১১৬০২৯২, ১৪০২৪৭৫৬, ১৫০০৩৭৬৫, ১৮০০৩৫৮৪, ১৮০০৭৩৯১ ও ১৮০১০২৮২। তাদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মৌখিক পরীক্ষার যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রকাশিত ফলে যুক্তিসঙ্গত কারণে সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

গত ২৭ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ৪ হাজার ৪২ জন প্রার্থী। নতুন করে আরও ৮ জন যুক্ত হওয়ার মোট উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ালো চার হাজার ৫০ জনে।

পিএসসি জানিয়েছে, চলতি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এ বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হতে পারে। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন।

