  2. শিক্ষা

৪৬তম বিসিএসের দুই প্রার্থীর ফল বাতিল, পাবেন শাস্তিও

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
৪৬তম বিসিএসের দুই প্রার্থীর ফল বাতিল, পাবেন শাস্তিও
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন/ফাইল ছবি

পরীক্ষায় তালিকাবহির্ভূত অংশগ্রহণের অভিযোগে ৪৬তম বিসিএসের দুই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা ও ফল বাতিল করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ওই দুজন বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ৪৬তম বিসিএসের প্রকাশিত ফলে অন্তর্ভুক্ত দুই পরীক্ষার্থী বাংলা প্রথমপত্রের (বিষয় কোড-০০১) পরীক্ষার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। নিয়মভঙ্গ করে তারা বেআইনিভাবে পরীক্ষায় সুবিধা নেওয়ায় এটি কমিশনের নির্ধারিত বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয়েছে। সেজন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১১০০২৫২৭ এবং ১২০০০১৫১ এর (দুই পরীক্ষার্থীর) পরীক্ষা ও ফল বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে আরও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিষয়টি কমিশনের শৃঙ্খলা কমিটিতে পাঠানো হবে।

গত ২৭ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হন মোট ৪ হাজার ৪২ জন প্রার্থী।

পিএসসি জানিয়েছে, চলতি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এ বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হতে পারে। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন।

এএএইচ/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।