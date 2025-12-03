ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশের পক্ষে-বিপক্ষে উত্তেজনা
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫ এর চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে থাকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পাল্টাপাল্টি স্লোগান দিতে দেখা গেছে দুই পক্ষকেই। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরের পর থেকে ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে এই উত্তেজনা তৈরি হয়।
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫ এর চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে আজ বিক্ষোভ মিছিল করে নিউমার্কেটের সামনের সড়ক অবরোধ করে রেখেছিলেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে ইডেন কলেজের স্বতন্ত্রতা রক্ষায় সকালে সড়ক অবরোধ করেন কলেজটির ছাত্রীরা। পরে ইডেন কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে ঢাকা কলেজে আসে ছাত্রীরা। তাদের সঙ্গে যোগ দেন ইডেন কলেজের শিক্ষকরাও।
পরে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি তুলে নিয়ে অধ্যাদেশ জারির পক্ষের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের শহীদ মিনারে জড়ো হলে উত্তেজনা তৈরি হয়। অধ্যাদেশ জারির বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল নিয়ে অবস্থান নেয় কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্ররাও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঢাকা কলেজে অতিরিক্ত পুলিশসহ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়েছেন।
