২১৫ স্কুল-কলেজে সভাপতি নিয়োগ, একেকজনের দায়িত্বে ৩-৮ প্রতিষ্ঠান

২১৫ স্কুল-কলেজে সভাপতি নিয়োগ, একেকজনের দায়িত্বে ৩-৮ প্রতিষ্ঠান
রাজধানীর ২১৫টি বেসরকারি স্কুল ও কলেজের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটিতে নতুন সভাপতি নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা জেলা প্রশাসন। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গত ১ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিমের সই করা অফিস আদেশে এ নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়।
ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকতাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে কেউ কেউ তিন থেকে আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়েছেন।
অফিস আদেশে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখার গত ১৫ নভেম্বর এবং বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির ১৬ নভেম্বরের নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা জেলার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল অ্যান্ড কলেজ) জেলা প্রশাসক, ঢাকা বা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
অভিভাবক ঐক্য ফোরামের অভিনন্দন
এদিকে, ২১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়া নতুন সভাপতিদের অভিনন্দন জানিয়েছেন শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠন বাংলাদেশ অভিভাবক ঐক্য ফোরাম। ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউল কবির দুলুর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ অভিনন্দন বার্তা পাঠানো হয়।
অন্যদিকে, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবনিযুক্ত সভাপতি নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মো. আজমল হোসেন। তাকেও অভিভন্দন জানান ঐক্য ফোরামের সভাপতি।
গণমাধ্যমে পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, আজমল হোসেনের নেতৃত্বে স্বনামধন্য এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাটিতে চলমান অনিয়ম, দুর্নীতি, অসংগতি নিরসন করে অবৈধ ভর্তি ও বদলি বাণিজ্য বন্ধ হবে। সরকার নির্ধারিত টিউশন ফি নীতিমালা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।
