দাখিল-আলিমে কেউ পাস না করা ১১১ মাদরাসাকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
চলতি বছরের দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সারাদেশের ১১১টি মাদরাসায় পাসের হার শূন্য। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যারা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তাদের কেউ পাস করেনি।

শূন্যপাস করা মাদরাসাগুলোকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি কেন বাতিল করা হবে না, তা লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. ছালেহ আহমদের সই করা পৃথক দুটি নোটিশে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এতে বলা হয়, আলিম ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফলে এমন বিপর্যয়জনক পরিস্থিতি বোর্ডের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। এ অবস্থায় কেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিল করা হবে না, তা ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে বলা হলো।

আলিম পরীক্ষায় শূন্যপাসের তালিকায় রয়েছে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, কুমিল্লা, নড়াইলসহ বিভিন্ন জেলার ২৫টি মাদরাসা।

অন্যদিকে দাখিল পরীক্ষায় শূন্যপাস মাদরাসার সংখ্যা ৮৬টি। এ তালিকায় রয়েছে টাঙ্গাইল, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বগুড়া, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, খুলনা, যশোর, মাগুরা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, ভোলা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজারসহ প্রায় সব অঞ্চলের প্রতিষ্ঠান।

