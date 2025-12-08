  2. দেশজুড়ে

নীলফামারীতে হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে গণশুনানি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নীলফামারী
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নীলফামারীতে হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে গণশুনানি

নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে হাসপাতাল চত্বরে এই গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

আড়াই ঘণ্টাব্যাপী গণশুনানির আয়োজন করে টিআইবির সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)। দুই শতাধিক সেবা গ্রহীতার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আবু-আল-হাজ্জাজ।

এ সময় সনাক সভাপতি আকতারুল আলমের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা দেন, হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. মো. আব্দুল্লাহেল মাফী, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. মো. শাহীনুর রহমান সরকার, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জগন্নাথ রায়, নার্সিং সুপারভাইজার আনোয়ারা খাতুন, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. মো. আতিউর রহমান শেখ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সনাক সদস্য মিজানুর রহমান লিটু ও টিআইবির এলাকা সমন্বয়কারী আসাদুজ্জামান।

গণশুনানিতে সেবাগ্রহীতারা জেনারেল হাসপাতালে শয্যা সংকট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, নার্সদের আচরণগত সমস্যা, সেবাপ্রদানে আন্তরিকতার ঘাটতি, চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না থাকা, পর্যাপ্ত ওষুধের সংকট, জলাতঙ্ক টিকার স্বল্পতা, ডায়রিয়া, ওয়ার্ডে স্যালাইন সংকট, বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যালাইন স্ট্যান্ডের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

আমিরুল হক/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।