আমার প্রথম প্রতীক ছিল ‘সাইকেল’: ফেসবুকে স্মৃতিচারণ মির্জা ফখরুলের
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজের ছাত্রজীবনের রাজনীতি, স্বাধীনতা-উত্তর সংগ্রাম ও প্রথম নির্বাচনি অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে স্মৃতিচারণমূলক একটি পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে তিনি জানান—১৯৮৮ সালের পৌরসভা নির্বাচনে তার প্রতীক ছিল ‘সাইকেল’।
ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উল্লেখ করে ফেসবুক পোস্টে মির্জা ফখরুল লেখেন, ‘আমি ছাত্রজীবনে রাজনীতি করেছি, ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে সরাসরি জড়িত ছিলাম। আমার পরিবার রাজনীতি করলেও নিজের যোগ্যতায় নিজের জায়গা নিজে করে নিতে চেয়েছি। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশেও শুরু রুট লেভেল থেকে।’
ঠাকুরগাঁওয়ের ওয়াহিদ নামে এক পরিচিত ব্যক্তির একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস তার পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। তিনি লেখেন, আজ ঠাকুরগাঁওয়ের ওয়াহিদের স্ট্যাটাস দেখে মনে পড়েছে সে দিনগুলো। ওয়াহিদ তখন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ে। সরকারি চাকরি ছেড়ে ঠাকুরগাঁও পৌরসভার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঠাকুরগাঁর পৌরসভার উন্নয়নের জন্য পৌর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আল্লাহর রহমতে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিলাম।
মির্জা ফখরুলের পোস্টে তার প্রথম নির্বাচনি প্রতীক নিয়েও স্মৃতিচারণ আসে। তিনি লেখেন, ওয়াহিদকে ধন্যবাদ মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। ১৯৮৮ সালের পৌরসভার নির্বাচনে আমার মার্কা ছিল ‘সাইকেল’।
রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ পথচলায় প্রথম নির্বাচনের সেই প্রতীক আজও যেন তার কাছে বিশেষ এক স্মৃতি—ফেসবুক পোস্টে এমনই ইঙ্গিত দেন বিএনপি মহাসচিব।
