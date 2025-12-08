রাজবাড়ী
সাবেক রেলমন্ত্রীর ছেলেসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
পিস্তল ঠেকিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক রেলপথ মন্ত্রী জিল্লুল হাকিমের ছেলে আশিক মাহমুদ ওরফে মিতুল হাকিমসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ দিয়েছে আদালত।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজবাড়ীর পাংশা আমলি আদালতের বিচারক ও সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মহসীন হাসান এই আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর পাংশা পৌরসভার মাগুরাডাঙ্গি গ্রামের সুমন খন্দকার বাদী হয়ে পাংশা আমলি আদালতে ৩১ জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন। মামলাটির তদন্ত শেষে ফরিদপুর পিবিআইয়ের পুলিশ পরিদর্শক সুনীল কুমার কর্মকার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে দুজন আসামিকে অব্যাহতি দিয়ে ২৯ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়, যার ভিত্তিতে আদালত এই পরোয়ানা জারি করল।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সাবেক রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিমের ছেলে মিতুল হাকিমের নেতৃত্বে ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর মামলার বাদীর কাছে ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। চাঁদার টাকা না পেয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর আসামিরা বাদীর বসতবাড়িতে প্রবেশ করে ককটেল ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং বাদীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা দাবি করে। প্রাণভয়ে তখন ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এরপর থেকে চাঁদার বাকি ৫ লক্ষ টাকার জন্য আসামিরা চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন।
গ্রেফতারি পরোয়ানাপ্রাপ্ত বাকি আসামিরা হলেন, মাগুরাডাঙ্গি গ্রামের দ্বীনিব কুন্ডুর ছেলে দীপক কুন্ডু, রঘুনাথপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে ফারুক সরদার, মৈশালা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে সফিক, রঘুনাথপুর গ্রামের ঝন্টু সরদারের ছেলে জুয়েল, আক্কাস আলী সরদারের ছেলে মোহাম্মদ, মৈশালার আহমদ আলীর ছেলে সাইফুল, বড়গাছি গ্রামের গফুর সরদারের ছেলে চাঁদ আলী সরদার, মাগুরাডাঙ্গির ইসলাম মণ্ডলের ছেলে আল আমিন, হেনা শেখের ছেলে রবিন, মৈত্রডাঙ্গা গ্রামের মৃত আছাই মণ্ডলের ছেলে মোমিন মন্ডল।
এছাড়া লিটন মন্ডল, বড়গাছির আজিজ মণ্ডলের ছেলে শিপলু, রঘুনাথপুর গ্রামের ছানাই সরদারের ছেলে রেজা, ইমারত সরদারের ছেলে লিটন, শাহমীর গ্রামের শাহজাহান মণ্ডলের ছেলে লিটন মন্ডল, রঘুনাথপুর গ্রামের খলিল ড্রাইভারের ছেলে মনোয়ার হোসেন জনি, মুচাই মণ্ডলের ছেলে ওবায়দুর মন্ডল, দুধশ্বরের জব্বার মন্ডলের ছেলে বাদশা মন্ডল, মৈশালার বাদশা মণ্ডলের ছেলে আসিফ মন্ডল, মাছপাড়া গ্রামের কেদরা চন্দ্র মণ্ডলের ছেলে দিলীপ চন্দ্র দাস, গুধিবাড়ীর রফিক বিশ্বাসের ছেলে সাদ্দাম, মাগুরাডাঙ্গির মৃত মুন্তাজ শেখের ছেলে আবুল হোসেন, আবুল হোসেনের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক, রাজা, বক্কার, শাহিন শেখের ছেলে আরিফ, ময়েন উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে হাসান, রুপিয়াট গ্রামের এবনের ছেলে মাসুদ ও মাগুরাডাঙ্গির আব্দুল জলিল হাকিমের ছেলে রুমি হাকিম।
বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট একেএম শহিদুজ্জামান ও অ্যাডভোকেট জাহিদ উদ্দিন মোল্লা জানান, আদালত দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২৯ জন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়েছেন।
রুবেলুর রহমান/কেএইচকে/এমএস