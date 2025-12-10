শিক্ষক নিবন্ধন বিধিমালার নতুন গেজেট প্রকাশ
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালার নতুন গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করবে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়।
গেজেটে বলা হয়েছে, পরীক্ষা নির্বাচনি বা বাছাই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনি বা বাছাই পরীক্ষার বিষয়, ব্যাপ্তি ও নম্বর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। নির্বাচনি বা বাছাই পরীক্ষায় পাস নম্বর হবে মোট নম্বরের অন্যূন ৪০ শতাংশ। শূন্যপদের ১:২ অনুপাতে বিষয় ও পদভিত্তিক নির্বাচনি বা বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ফলাফল প্রকাশের পর কর্তৃপক্ষ উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেবে, যাতে মোট ২০ নম্বর থাকবে। এতে পাস নম্বর হবে মোট নম্বরের অন্যূন ৪০ শতাংশ।
শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য শূন্যপদের চাহিদা নিরূপণ নিয়ে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য শূন্যপদের চাহিদা সংগ্রহ করবে। উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ অনুমোদিত জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকের শূন্যপদের চাহিদা নেবে।
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শূন্যপদের চাহিদা এবং পরবর্তী তিন বছরের বছরভিত্তিক শূন্যপদের চাহিদা অনলাইনে পাঠাবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শূন্যপদের চাহিদা চলমান বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্ষেত্রমতো ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডিকে অবহিত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে পাঠাতে হবে। এরপর অধিদপ্তরসমূহ প্রাপ্ত শূন্যপদের তালিকা যাচাই-বাছাই করে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) কাছে পাঠাবে।
স্ব স্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শূন্যপদের তালিকা সংগ্রহ ও এনটিআরসিএ-তে পাঠাতে অধিদপ্তরসমূহ নিজস্ব তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে পারবে।
বিধি- ৩ এর অধীন শূন্যপদের চাহিদা নিরূপণের পর পূর্ববর্তী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শূন্যপদের চাহিদা অনুসারে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে প্রার্থীদের পরীক্ষা নেবে। কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের আগে পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কিত বিস্তারিত সময়সূচি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যসংবলিত বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক ও একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ এবং কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রচার করবে। উপবিধি (২) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর তাতে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদান করে প্রার্থীকে আবেদন করতে হবে।
উপবিধি (২) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালন না করলে অথবা নির্ধারিত ফি প্রদান না করলে সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র বাতিল হবে। পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাছাই, প্রবেশপত্র তৈরি ও বিতরণ, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ, পদভিত্তিক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বয়স
বিধি- ৪ এ বর্ণিত পরীক্ষায় আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বয়স বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে সরকার নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে হতে হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্ত
কোনো প্রার্থী এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য অনুষ্ঠেয় পরীক্ষায় যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না যদি সেই পদের জন্য অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে।
