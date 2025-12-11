ঐশীর ঠোঁটে চুমু খাওয়া নিয়ে যা বললেন আরিফিন শুভ

ঐশীর ঠোঁটে চুমু খাওয়া নিয়ে যা বললেন আরিফিন শুভ
রায়হান রাফি পরিচালিত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ছবি ‘নূর’ অবশেষে ওটিটিতে মুক্তি পাচ্ছে ১১ ডিসেম্বর। মুক্তির আগে সিনেমাটি ঘিরে নানা বিতর্ক, গুঞ্জন ও ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ নিয়ে মুখ খুললেন ছবির নায়ক আরিফিন শুভ।
‘নূর’ নিয়ে চার বছরের অপেক্ষা ও প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি না পাওয়ায় নানামুখী প্রশ্ন ছিল। শুভ গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘মুক্তির সিদ্ধান্ত ছিল পুরোপুরি নির্মাতা-প্রযোজকদের। আমার চাওয়া ছিল, সিনেমাটি যেভাবেই হোক দর্শকের কাছে পৌঁছাক।’
গল্পটি দর্শক কতটা গ্রহণ করবে এমন প্রশ্নে শুভর উত্তর, ‘‘নূর’ কোনো সময়ের গল্প না, এটা অনুভূতির গল্প। প্রেম যুক্তি মানে না, সময়ও মানে না। তাই দর্শক গল্পটিকে সময় ধরে বিচার করবে না।’
ছবির একটি গানে নায়িকা ঐশীর সঙ্গে চুমুর দৃশ্য নিয়ে শোবিজে ব্যাপক আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে সরাসরি উত্তর দিয়েছেন শুভ। তিনি বলেন, ‘চরিত্র যদি দাবি করে, একজন অভিনেতা হিসেবে প্রয়োজনীয় যেকোনো কিছুই করব। এটা আলোচনার জন্য করা হয়নি। গল্পে প্রয়োজন ছিল বলেই করেছি। চরিত্র যেদিকে নিয়ে গেছে আমি সেভাবেই অভিনয় করেছি।’
ঐশীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়েও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলেন এ নায়ক। তিনি বলেন, ‘যদি সত্যি হতো, গুঞ্জন বলা হতো না। শোবিজে কাজ করলেই এসব কথা ছড়ায়। গুরুত্ব দিই না।’
‘নূর’ সিনেমায় শুভ ও ঐশী
চরিত্রের প্রয়োজনে অনস্ক্রিনেই নিজের চুল ফেলে অভিনয় করেছেন শুভ। তিনি বলেন, ‘চরিত্রটাকে সত্যিকারের করতে হলে বাস্তব পরিবর্তন দরকার ছিল। তাই চুল ফেলার সিদ্ধান্ত নিই। এতে গল্পে সত্যতা বেড়েছে।’
একটি অ্যাকশন দৃশ্য করতে গিয়ে আগুনে দগ্ধ হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে শুভ বলেন, ‘ইউনিটের আর্থিক ক্ষতি না হয় সেজন্য শুটিং থামাইনি। অনেকের জীবন-জীবিকা জড়িত থাকে।’
সেইসঙ্গে নতুন বছরে দর্শককের জন্য অনেক চমক নিয়ে আসছেন বলেও জানান শুভ।
