তফসিলের আগে শিক্ষা প্রকৌশলে গণপদোন্নতি-পদায়ন

তফসিলের আগে শিক্ষা প্রকৌশলে গণপদোন্নতি-পদায়ন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার একদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখায় গণপদোন্নতি ও পদায়নের ঘটনা ঘটেছে। এ শাখার অধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অনেক বিতর্কিত কর্মকর্তা পদোন্নতি ও ‘লাভজনক’ পদ বাগিয়ে নিয়েছেন। কেউ হয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেউ সহকারী প্রকৌশলী পদে থেকেও চলতি দায়িত্বে নির্বাহী প্রকৌশলী হয়েছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত রোববার (৭ ডিসেম্বর) ও বুধবার (১০ ডিসেম্বর) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে বড় পদোন্নতি ও পদায়নের ঘটনা ঘটেছে। চারজন সহকারী প্রকৌশলী চলতি দায়িত্বে নির্বাহী প্রকৌশলী হয়েছেন। পাঁচ নির্বাহী প্রকৌশলীকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
নরসিংদীর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জাহেদুল করীমকে রংপুর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী করে পদোন্নতি ও পদায়ন দেওয়া হয়েছে। তিনি বঙ্গবন্ধু শিক্ষা প্রকৌশল পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তার এ পদোন্নতি নিয়ে দপ্তরে ব্যাপক সমালোচনা চলছে।
দীর্ঘদিন গোপালগঞ্জে নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করা প্রতিভা সরকারকেও পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) মামলা চলমান। এরপরও তাকে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে আসায় ক্ষোভ জানিয়েছেন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।
অন্যদিকে নির্বাহী প্রকৌশলী ফাহিম ইকবালকে পদোন্নতি দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে বরিশাল বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া শাহজাহান আলীকে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান কার্যালয়ে রাখা হয়েছে।
ময়মনসিংহ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ইউসূফ আলীকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। তাকে সিলেট সার্কেলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
পৃথক আদেশে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. তারেক আনোয়ার জাহেদীকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব ও প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব) হিসেবে পদায়ন করা হলো। তিনি এর আগে রংপুর সার্কেলে ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে ময়মনসিংহ সার্কেলের অধীন বেতন তুলবেন। একই সঙ্গে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হাসান শওকতকে ঢাকা মেট্রো সার্কেলে বদলি করা হয়েছে।
পৃথক প্রজ্ঞাপনে চার সহকারী প্রকৌশলীকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে (চলতি দায়িত্ব) পদায়ন দেওয়া হয়েছে। ৫ শর্তে মন্ত্রণালয় এ আদেশ জারি করে। এরমধ্যে সাহেব আলীকে মুন্সিগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলীর পদে, মফিকুল ইসলামকে ভোলায়, অনুপম বড়ুয়াকে ফেনী অফিসে এবং মো. আব্দুস সালামকে নেত্রকোণায় পদায়ন করা হয়েছে।
