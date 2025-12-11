চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের ফায়ারিং অনুশীলনের সময় যুবক গুলিবিদ্ধ

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের ফায়ারিং অনুশীলনের সময় যুবক গুলিবিদ্ধ
চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের চলমান বার্ষিক মার্কসম্যানশিপ (ফায়ারিং) অনুশীলনের সময় বাবু (৩১) নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে সদর উপজেলার হায়দারপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।
আহত বাবু চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সাতগাড়ি গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে। তিনি পেশায় একজন পারটেক্স মিস্ত্রি।
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বার্ষিক মার্কসম্যানশিপ (ফায়ারিং) অনুশীলন–২০২৫ ৯, ১০ ও ১১ ডিসেম্বর সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি), ডিঙ্গেদাহ–এর ফায়ারিং বাটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফায়ারিং চলাকালীন রেঞ্জের পেছন এবং আশপাশের তিন কিলোমিটার এলাকাবাসীকে সতর্কতার সঙ্গে চলাচল এবং নিরাপদ স্থানে থাকতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল।
স্থানীয় রাশেদ নামের এক যুবক অভিযোগ করে বলেন, কোনো ধরনের মাইকিং বা পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই পুলিশের ফায়ারিং অনুশীলন চলছিল। এর আগেও পাঁচ বছর আগে এক নারী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। আজ আমার ভাই বাবু ব্যক্তিগত কাজে যাওয়ার পথে চলন্ত মোটরসাইকেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আমাদের দাবি, এই এলাকায় যেন কোনো ধরনের ফায়ারিং না হয়।
চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির নায়েক সুবেদার কামরুল ইসলাম বলেন, ৬ বিজিবির ফায়ারিং বাট জেলা পুলিশের জন্য ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর বরাদ্দ ছিল। সকাল থেকে ফায়ার চলছিল। এ সময় একজন বেসামরিক ব্যক্তি বাবুর বুকে গুলি লাগে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারি) ডা. এহসানুল হক তন্ময় বলেন, এক্স–রে করে দেখা গেছে বাবুর বুকের বাম পাশে গুলি রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল এবং আশঙ্কামুক্ত।
চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির ফায়ারিং রেঞ্জে জেলা পুলিশের বার্ষিক ফায়ারিং চলছিল। আমরা শুনেছি একজন মোটরসাইকেল আরোহী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। হাসপাতালে গিয়ে জেনেছি তিনি আশঙ্কামুক্ত।
উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ বার্ষিক মার্কসম্যানশিপ (ফায়ারিং) অনুশীলন-২০২৫ গত ৯ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে। তিনদিনের এই অনুশীলনের আজ ১১ ডিসেম্বর শেষ দিন। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদাহ এলাকার ৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন (বিজিবি) ফায়ারিং বাটে এই অনুশীলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
এর আগে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ। বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছিলো, ফায়ারিং অনুশীলন চলাকালীন রেঞ্জের পিছনে ও আশপাশে ৩ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বসবাসকারীদের অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে চলাচল এবং নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
