স্কুলে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা হবে জুনে, বার্ষিক নভেম্বরে
দেশের মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষাপঞ্জি প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে জুন মাসে অর্ধবার্ষিক ও প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা রাখা হয়েছে। আর নভেম্বর মাসে নির্বাচনি পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। পাশাপাশি দশম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষা এবং জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচিও জানানো হয়েছে।
প্রকাশিত শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী- ২০২৬ সালের ২৮ জুন অর্ধবার্ষিক ও প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা শুরু হবে। এ পরীক্ষা চলবে ১২ দিন, যা শেষ হবে ১৩ জুলাই। দশম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষা শুরু হবে ২৮ অক্টোবর, চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৯ নভেম্বর, চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এদিকে এবার শিক্ষাপঞ্জিতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর থেকে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী- ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ হবে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সরকারঘোষিত নির্দেশনার আলোকে বছরের শুরুতে পাঠ্যবই বিতরণ করতে হবে।
শিক্ষাপঞ্জির নির্দেশনামতে, প্রত্যেকটি (অর্ধবার্ষিক-বার্ষিক) পরীক্ষার সময়সীমা ১২ কর্মদিবসের বেশি হবে না। সব পরীক্ষা গ্রহণ এবং বার্ষিক পরীক্ষার উত্তরপত্র এক বছর সংরক্ষণ করতে হবে।
পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন করা যাবে না। তবে কোনো বিশেষ কারণে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) অনুমতি নিতে হবে। এসএসসি পরীক্ষার সময় কেন্দ্র ছাড়া অন্য বিদ্যালয়ে যথারীতি ক্লাস চালু থাকবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো যথারীতি পালন করতে হবে।
