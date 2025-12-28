  2. খেলাধুলা

চরম হতাশ মেলবোর্ন কিউরেটর; দুই দিনের টেস্ট নিয়ে সমালোচনার মুখে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
চরম হতাশ মেলবোর্ন কিউরেটর; দুই দিনের টেস্ট নিয়ে সমালোচনার মুখে

বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনেই ২০ উইকেট পড়তে দেখে ‘চরম হতাশায়’ ভুগছেন মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এমসিজি) কিউরেটর ম্যাট পেজ। সিম সহায়ক উইকেট প্রস্তুতের সিদ্ধান্তের জেরে ম্যাচ দুই দিনেই শেষ হওয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। এতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) প্রায় এক কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার পর্যন্ত ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শেষ তিন দিনের জন্য গরম আবহাওয়ার পূর্বাভাস মাথায় রেখে উইকেটে ১০ মিলিমিটার ঘাস রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পেজ। তবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক। ১৪২ ওভারে পড়ে যায় মোট ৩৬টি উইকেট। দ্বিতীয় দিনের শেষ দিকে ইংল্যান্ড নিশ্চিত করে নেয় ২০১১ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট জয়।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেন, ‘বিশ্বের অন্য কোথাও এমন উইকেট হলে- নরক কাণ্ড বেঁধে যেত।’ অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথও প্রশ্ন তোলেন অতিরিক্ত ঘাস রেখে দেওয়ার বিষয়ে। তার মতে, ‘এটা হয়তো একটু বেশি সহায়তা দিয়েছে। ১০ থেকে ৮ মিলিমিটার করলে উইকেটটা ভালো চ্যালেঞ্জিং হতে পারত, হয়তো আরও ভারসাম্য থাকত।’

ম্যাচের পর হতাশা লুকাননি ম্যাট পেজ। ভবিষ্যতে এমন দুই দিনের টেস্ট আর না দেখার অঙ্গীকারও করেন তিনি, ‘প্রথম দিন শেষে আমি সত্যিই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এক দিনে ২০ উইকেট— এরকম টেস্টে আমি আগে কখনো জড়িত ছিলাম না। আশা করি আর কখনো হব না'- বলেন পেজ।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রতি বছর আলাদা, আর পার্থক্যটা খুবই সূক্ষ্ম। আমাদের লক্ষ্য থাকে ব্যাট–বলের মধ্যে লড়াই তৈরি করা। চার-পাঁচ দিন ধরে চলা টেস্ট ক্রিকেট উপহার দেওয়া। ম্যাচটা রোমাঞ্চকর ছিল, কিন্তু যথেষ্ট দীর্ঘ হয়নি। এর দায় আমরা নিচ্ছি। এখান থেকে শিখব, সামনে আরও ভালো করব।”

অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান ট্রাভিস হেড—যিনি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন—কিউরেটরের প্রতি সহমর্মিতা জানান। মাঠকর্মীদের কাজকে তিনি ‘ভীষণ কঠিন’ বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তুলনা টানেন গত বছর এমসিজি টেস্ট ও অ্যাডিলেডে হওয়া অ্যাশেজ টেস্টের সঙ্গে।

হেড বলেন, ‘গত সপ্তাহে অ্যাডিলেডের উইকেট দারুণ ব্যাটিং সহায়ক ছিল, কিন্তু আমরা প্রথম দিন ভালো খেলতে পারিনি। তখন সবাই বলছিল ৫০০-৬০০ রান হবে। সামান্য ১-২ মিলিমিটার ঘাস কমবেশি হলেই পুরো চিত্র বদলে যায়।’

মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) প্রধান নির্বাহী স্টুয়ার্ট ফক্সও পেজের পাশে দাঁড়ালেন। তার মতে, বেপরোয়া ব্যাটিংও ম্যাচ দ্রুত শেষ হওয়ার একটি কারণ।

‘ম্যাটকে আমরা আট বছর আগে নিয়োগ দিয়েছি, কারণ সে দেশের সেরা কিউরেটরদের একজন। আমি এখনও তা বিশ্বাস করি,” বলেন ফক্স।

তিনি আরও যোগ করেন, ‘ব্যাট বনাম পিচ নিয়ে বিতর্ক থাকবেই। আমাদের দায়িত্ব ছিল ভারসাম্যপূর্ণ উইকেট দেওয়া, সেটা আমরা করতে পারিনি। তবে এটাই দেখায়, এই কাজটা কতটা সূক্ষ্ম ও কঠিন।”

২০১৭ সালের শেষ দিকে কিউরেটরের দায়িত্ব নেন পেজ। এর আগের বক্সিং ডে টেস্টে পাঁচ দিনে ২৪ উইকেট পড়লেও ম্যাচটি ড্র হয়েছিল এবং আইসিসি ‘খারাপ’ রেটিং দেয়—যা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম। সেই স্মৃতি এখনও এমসিজিকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

‘আমরা ২০১৭ সালের অবস্থায় ফিরতে চাই না। এমসিজিতে যদি সিম মুভমেন্ট না থাকে, তাহলে উইকেট নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। সেটা খেলোয়াড়, দর্শক—কোনো পক্ষের জন্যই ভালো নয়’- বলেন পেজ।

সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক বিষয়টিকে হালকা রসিকতায় দেখেন। সানডে টাইমসে নিজের কলামে লেখেন, ‘দুই দিনে ম্যাচ শেষ হওয়ার জন্য আমিই দায়ী। সেই টেস্টে আমি জীবনের সেরা ব্যাটিং করেছিলাম, তাই মানুষ আর এমন কিছু দেখতে চায়নি!’

এখন আইসিসির ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো’র কাছ থেকে উইকেটের রেটিং জানার অপেক্ষায় এমসিজি কর্তৃপক্ষ। বেন স্টোকস আগেই জানিয়েছেন, তাঁর ফিডব্যাক ‘ভালো হবে না’। ইতিমধ্যে তৃতীয় দিনের ৯০ হাজারের বেশি টিকিটের টাকা ফেরত দিতে হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে।’

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।