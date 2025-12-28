ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসনে তারেক রহমানের মনোনয়নপত্রে সই

ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসনে তারেক রহমানের মনোনয়নপত্রে সই
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসনে দলীয় প্রতীক ‘ধানের শীষ’-এর প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্রে সই করেছেন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট দুই আসনের দলীয় সমন্বয়কদের উপস্থিতিতে তিনি মনোনয়নপত্রে সই করেন।
দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে নির্বাচনি কার্যক্রমে তারেক রহমানের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আব্দুস সালাম। তিনি ওই আসনের প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।
এছাড়া বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের আরেক সদস্য অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারও নির্বাচনি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে নেতৃত্ব দেবেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
