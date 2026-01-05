গণভোট নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের জরুরি নির্দেশনা

গণভোট নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের জরুরি নির্দেশনা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গণভোট। গণভোট সামনে রেখে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার কার্যক্রম জোরদার করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থানে বিলবোর্ড স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এবার গণভোটের প্রচারণায় যুক্ত করা হয়েছে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের। ভোটারদের মধ্যে গণভোট সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে তাদের মাধ্যমে লিফলেট বিতরণ ও প্রচার চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে। নির্দেশনাটি প্রাথমিক শিক্ষার সব আঞ্চলিক উপ-পরিচালকসহ জেলা ও উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জানুয়ারির নির্দেশনার আলোকে ২০২৬ সালের গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া লিফলেটগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
এএএইচ/বিএ/এএসএম