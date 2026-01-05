গণভোট নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের জরুরি নির্দেশনা

  2. শিক্ষা

প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গণভোট। গণভোট সামনে রেখে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার কার্যক্রম জোরদার করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থানে বিলবোর্ড স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এবার গণভোটের প্রচারণায় যুক্ত করা হয়েছে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের। ভোটারদের মধ্যে গণভোট সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে তাদের মাধ্যমে লিফলেট বিতরণ ও প্রচার চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে। নির্দেশনাটি প্রাথমিক শিক্ষার সব আঞ্চলিক উপ-পরিচালকসহ জেলা ও উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জানুয়ারির নির্দেশনার আলোকে ২০২৬ সালের গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া লিফলেটগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

