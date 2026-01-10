প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল কবে, ভাইভায় ডাক পাবে কতজন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল কবে, ভাইভায় ডাক পাবে কতজন
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হতে পারে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) অধিদপ্তরে শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিসি অ্যান্ড অপারেশনস বিভাগের দুজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।
অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কমিটির একটি সভা আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় ২০ জানুয়ারির মধ্যে ফল প্রকাশে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
তাদের দেওয়া তথ্যমতে, বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা পরীক্ষার উত্তরপত্র শনিবার বিকেল থেকে গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। বুয়েটের টেকনিক্যাল টিম এ উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ করবে। তবে বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ায় এ কাজে কিছুটা দেরি হতে পারে। তা সত্ত্বেও ২০ জানুয়ারির মধ্যে ফল প্রকাশের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে অধিদপ্তর।
ভাইভায় ডাক পাবেন কত প্রার্থী
পরীক্ষার পর থেকে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ কতজনকে মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা) ডাকা হবে, তা নিয়ে। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত হলো—জেলাভিত্তিক যেখানে যত শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে, তার তিনগুণ প্রার্থীকে ভাইভায় ডাকা হবে।
আরও পড়ুন
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল দাবি, অধিদপ্তর ঘেরাওয়ের ঘোষণা
অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, যদি কোনো জেলায় ৬০টি শিক্ষক পদ শূন্য থাকে, তাহলে সেখানে ১৮০ জন প্রার্থীকে ডাকা হবে। ওই জেলার প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তালিকায় প্রথম দিকে থাকা ১৮০ জনকে ভাইভার সুযোগ দেওয়া হবে। কোটার প্রার্থীর ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।
ভাইভা কবে, চূড়ান্ত নিয়োগ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত
অধিদপ্তরের সূত্রমতে, লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ থেকে ১০ কর্মদিবস পর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু হতে পারে। স্ব স্ব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ভাইভা হওয়ায় এক থেকে তিন কর্মদিবসে ভাইভা শেষ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে (সম্ভাব্য ৭ ফেব্রুয়ারি) অর্থাৎ, নির্বাচনের আগেই চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হতে পারে।
পরীক্ষা সুষ্ঠু হয়েছে, বাতিলের দাবি অযৌক্তিক: অধিদপ্তর
এদিকে, নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াত চক্র সক্রিয় থাকলেও পরীক্ষা সুষ্ঠু হয়েছে। এ পরীক্ষা বাতিলের দাবি অযৌক্তিক বলেও মনে করে অধিদপ্তর। শনিবার অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কমিটির সভায় এ বিষয়ে সব কর্মকর্তা একমত হয়েছেন।
অধিদপ্তরের পলিসি অ্যান্ড অপারেশনস বিভাগের পরিচালক এ কে মোহম্মদ সামছুল আহসান জাগো নিউজকে বলেন, ‘কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যদিয়ে এবার শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছে। অতীতের যে কোনো বারের পরীক্ষার চেয়ে এবার পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। শিগগির এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।’
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এবার দুই ধাপ মিলিয়ে মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়ে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। তবে ঠিক কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন এবং কত পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন, তা এখনো নিশ্চিত করে জানায়নি অধিদপ্তর।
প্রথম ধাপে (রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ) ১০ হাজার ২১৯টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়ে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। দ্বিতীয় ধাপে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) ৪ হাজার ১৬৬টি পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়ে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১টি।
এএএইচ/ইএ