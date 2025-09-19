তানভীর সিকদারের ‘আল্লাহর প্রেমে হোক হৃদয় রঙিন’

তানভীর সিকদারের ‘আল্লাহর প্রেমে হোক হৃদয় রঙিন’
প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কবি তানভীর সিকদারের কবিতার বই ‘আল্লাহর প্রেমে হোক হৃদয় রঙিন’। বইটি প্রকাশ করছে শুদ্ধস্বর। প্রচ্ছদ করেছেন উবাইদুল্লাহ উমর।
প্রকাশক জানান, বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ২২০ টাকা। এরই মধ্যে প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে। খুব দ্রুত সময়ে পাঠকের হাতে পৌঁছে যাবে বইটি।
তানভীর সিকদার বলেন, ‘দিন শেষে আমি একত্ববাদে বিশ্বাসী। যে অদৃশ্যের প্রতি ঈমান এনে আমরা প্রতিনিয়ত সাজাই তাকওয়ার বাগান, গভীর রজনীতে অনুতাপে ঝরাই চোখের বারি; সেসব অব্যক্ত অনুভূতিগুলো দিয়েই সাজানো বইটি। আশা করি কবিতাগুলো পাঠকের ভালো লাগবে।’
তানভীর সিকদার কবিতা লেখার পাশাপাশি প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে যুক্ত আছেন একটি এনজিওতে। উপস্থাপনা করছেন শুদ্ধস্বর নামের পডকাস্ট, জড়িত আছেন শব্দচারী আবৃত্তি অঙ্গনেও।
এর আগে প্রকাশিত হয়েছে তার একাধিক কাব্যগ্রন্থ—‘ফুল পাখিদের মতো’, ‘সেফটিপিনে গেঁথে আছে মায়াবতী সুখ’, ‘আমাদের জুঁইগুলো সুঁই দিয়ে গাঁথা’।
