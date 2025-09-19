  2. একুশে বইমেলা

তানভীর সিকদারের ‘আল্লাহর প্রেমে হোক হৃদয় রঙিন’

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৬ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তানভীর সিকদারের ‘আল্লাহর প্রেমে হোক হৃদয় রঙিন’

প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কবি তানভীর সিকদারের কবিতার বই ‘আল্লাহর প্রেমে হোক হৃদয় রঙিন’। বইটি প্রকাশ করছে শুদ্ধস্বর। প্রচ্ছদ করেছেন উবাইদুল্লাহ উমর।

প্রকাশক জানান, বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ২২০ টাকা। এরই মধ্যে প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে। খুব দ্রুত সময়ে পাঠকের হাতে পৌঁছে যাবে বইটি।

তানভীর সিকদার বলেন, ‘দিন শেষে আমি একত্ববাদে বিশ্বাসী। যে অদৃশ্যের প্রতি ঈমান এনে আমরা প্রতিনিয়ত সাজাই তাকওয়ার বাগান, গভীর রজনীতে অনুতাপে ঝরাই চোখের বারি; সেসব অব্যক্ত অনুভূতিগুলো দিয়েই সাজানো বইটি। আশা করি কবিতাগুলো পাঠকের ভালো লাগবে।’

আরও পড়ুন
অ্যামাজনে শান্তর কাব্যগ্রন্থ ‘ডিভিনিটি অ্যান্ড হেমলক’ 
প্রকাশিত হলো নুসরাত সুলতানার দ্বিতীয় উপন্যাস 

তানভীর সিকদার কবিতা লেখার পাশাপাশি প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে যুক্ত আছেন একটি এনজিওতে। উপস্থাপনা করছেন শুদ্ধস্বর নামের পডকাস্ট, জড়িত আছেন শব্দচারী আবৃত্তি অঙ্গনেও।

এর আগে প্রকাশিত হয়েছে তার একাধিক কাব্যগ্রন্থ—‘ফুল পাখিদের মতো’, ‘সেফটিপিনে গেঁথে আছে মায়াবতী সুখ’, ‘আমাদের জুঁইগুলো সুঁই দিয়ে গাঁথা’।

এসইউ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ইসলামি বইমেলায় উবাইদুল্লাহ অনূদিত ৩ বই

ইসলামি বইমেলায় উবাইদুল্লাহ অনূদিত ৩ বই

বই
প্রকাশিত হলো মোহাম্মদ নূরুল হকের ‘জীবনের যতিচিহ্নগুলো’

প্রকাশিত হলো মোহাম্মদ নূরুল হকের ‘জীবনের যতিচিহ্নগুলো’

বই
প্রকাশিত হলো অলোক আচার্যের ‘চৈত্রের আকাশ নিঃসঙ্গ ছিল’

প্রকাশিত হলো অলোক আচার্যের ‘চৈত্রের আকাশ নিঃসঙ্গ ছিল’

বই