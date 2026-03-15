প্রকাশিত হলো জাহানারা মতিনের বই ‘শখের সমাধি’
অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে জাহানারা মতিনের প্রথম বই ‘শখের সমাধি’। বইটি প্রকাশ করেছে বাবুই প্রকাশনী। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন মোর্শেদ আলম হৃদয়।
প্রকাশক জানান, মেলা প্রাঙ্গণে প্রকাশনীর ৬৩১ ও ৬৩২ নম্বর স্টলে বইটি পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি অনলাইন বুকশপ ই-বই বিতান থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। বইটির প্রচ্ছদমূল্য ২৭০ টাকা।
লেখক জাহানারা মতিন বলেন, ‘অভিযোগ বা আবেগ দিয়ে নয় বরং পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই আমাদের সচেতনতা তৈরি হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে অপরাধবোধ থেকে যেন এ সচেতনতার জন্ম হয়। সেটাই সভ্য সমাজের ব্রত হওয়া প্রয়োজন।’
জাহানারা মতিনের জন্ম চট্টগ্রামের একটি শিক্ষিত পরিবারে। বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন। তার সেই বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিজ্ঞতা ও সমাজভাবনা বইয়ের পাতায় পাতায় প্রতিফলিত হয়েছে।
