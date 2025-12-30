  2. একুশে বইমেলা

সাহিত্যের ছোটকাগজ ‌‘নীলকমল’র মোড়ক উন্মোচন

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

সাহিত্য একাডেমি চাঁদপুরের মাসিক সাহিত্য সভায় লেখক ইমরান শাকির ইমরু সম্পাদিত সাহিত্যের ছোটকাগজ ‘নীলকমল’র মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় একাডেমির মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন মিলনায়তনে মোড়ক উন্মোচন করেন সাহিত্য একাডেমির মহাপরিচালক লোকগবেষক কাদের পলাশ।

কাদের পলাশ বলেন, ‘ছোটকাগজ নীলকমল প্রথম সংখ্যাটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। বিশেষ করে নীলকমল নামকরণটা আমার মন কেড়েছে। ছোটকাগজটি সময় নিয়ে পড়ার মতো একটি প্রকাশনা। এ প্রকাশনা অব্যাহত থাকুক।’

সাহিত্য সভায় তিনটি কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। কাব্যগ্রন্থগুলো হলো: কাদের পলাশের ‘অন্য করিডরের ফুল’, ম. নূরে আলম পাটওয়ারীর ‘দাসত্বের অন্য নাম জীবন’, সুমন কুমার দত্তের ‘অলকনন্দা শহরে’।

সাহিত্য সভায় অতিথি ছিলেন সাহিত্য একাডেমির সহ-সভাপতি আবদুল্লাহিল কাফী। বক্তব্য রাখেন কবি ও গবেষক মুহাম্মদ ফরিদ হাসান, পরিচালক (সাহিত্য ও প্রকাশনা) মাইনুল ইসলাম মানিক, পরিচালক (গ্রন্থাগার, সেমিনার ও শিশুসাহিত্য) আশিক বিন রহিম, শিক্ষক খোদেজা মাহবুব প্রমুখ।

ছোটকাগজ নিয়ে অনুভূতি প্রকাশকালে ইমরান শাকির ইমরু বলেন, ‘নীলকমল প্রকাশের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ হলো। এতে ভারত-বাংলাদেশ-জাপানের কবিদের লেখা রয়েছে। আশাকরি কবিতাগুলো পাঠকের ভালোবাসা কুড়াবে।’

সাহিত্য সভায় চাঁদপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ম. নূরে আলম পাটওয়ারী, সাধারণ সম্পাদক সুমন কুমার দত্ত, লেখক ও সাংবাদিক আবদুল গণি, মোখলেছুর রহমান ভূঁইয়া, নজরুল ইসলাম স্বপন, সাদ আল আমিন, রাজিব কুমার দাস, আরিফুল ইসলাম শান্ত, মোস্তফা সোহেল খান, কাজী সাইফ, পলাশ কুমার দে, কাজী রাসেল, মুহাম্মদ হানিফ, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন তপাদার, ফয়সাল মৃধা, ইয়াছিন দেওয়ান, খায়রুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসইউ

