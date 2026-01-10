আসছে ফারুক আহমেদের গল্পগ্রন্থ ‘মুছে যাওয়া দিনগুলি’

আসছে ফারুক আহমেদের গল্পগ্রন্থ ‘মুছে যাওয়া দিনগুলি’
অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ উপলক্ষে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে অভিনেতা ও লেখক ফারুক আহমেদের গল্পগ্রন্থ ‘মুছে যাওয়া দিনগুলি’। বইটি প্রকাশ করছে প্রকাশনা সংস্থা কিংবদন্তী পাবলিকেশন। প্রচ্ছদ করেছেন চিত্রশিল্পী আইয়ুব আল আমিন।
এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল তার তিনটি বই। গল্পগ্রন্থ ‘আমার না বলা কথা’ ও স্মৃতিগদ্য ‘স্মৃতিতে হুমায়ূন আহমেদ’ প্রকাশ করেছিল কিংবদন্তী পাবলিকেশন। অপরটির নাম ‘ভাঙা চশমা’। প্রকাশ করেছিল সপ্তর্ষী প্রকাশনী।
নতুন গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে ফারুক আহমেদ বলেন, ‘এবার অমর একুশে বইমেলায় আমার একটি নতুন বই আসছে। বইয়ের নাম ‘মুছে যাওয়া দিনগুলি’। আশা করি বইটি আপনাদের ভালো লাগবে।’
প্রকাশক অঞ্জন হাসান পবন বলেন, ‘লেখক ও অভিনেতা ফারুক আহমেদ অসাধারণ মানুষ। অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে সবার মনে স্থান করে নিয়েছেন। লেখক হিসেবেও পাঠকপ্রিয় হয়েছেন। আমরা তার তৃতীয় বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আশা করি আগের দুটি বইয়ের মতো এটিও পাঠকপ্রিয় হবে।’
