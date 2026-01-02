কাদের পলাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অন্য করিডোরের ফুল’

কাদের পলাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অন্য করিডোরের ফুল’
প্রকাশিত হলো কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক কাদের পলাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অন্য করিডোরের ফুল’। বইটি প্রকাশ করেছে অনুপ্রাণন প্রকাশন। প্রচ্ছদ করেছেন রাজীব দত্ত। মূল্য রাখা হয়েছে ২১০ টাকা।
প্রকাশক জানান, কবি কাদের পলাশের ‘অন্য করিডোরের ফুল’ সংকলনটি এমনই একজোড়া ও অনুসন্ধানী চোখের নজরকাড়া ভিন্ন ভিন্ন ৪২টি কথালিপি; যেখানে বোধের পারম্পর্য বজায় রেখে শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত সীবনে কবিতার আত্মভাষার রচন।
বই সম্পর্কে কাদের পলাশ বলেন, ‘কবিতা এক বিস্তৃত বিষয়। কখনো একটি শব্দ কবিতা, কখনো একটি বাক্য কবিতা আবার কখনো বাক্যগুচ্ছ হয়ে উঠেছে গভীর বোধের বহিঃপ্রকাশ। যা সার্বজনীন, সেটিই হয়ে ওঠে প্রকৃত কবিতা।’
তিনি বলেন, ‘কবিতা লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। জীবনভর একটি কবিতা লেখা প্রাণান্তর চেষ্টা। জানি না কখন লেখা হবে, যে কবিতা আমি লিখলেও হয়ে উঠবে সবার।’
কাদের পলাশের লেখা ও সম্পাদিত গ্রন্থ ১২টি। গ্রন্থসমূহ হচ্ছে, গল্পগ্রন্থ: দীর্ঘশ্বাসের শব্দ (২০১৭), ইচ্ছেরা উড়ে গেছে (২০১৯), মেঘ উড়ে যাওয়ার পর (২০২৪)। কাব্যগ্রন্থ: স্মৃতির স্লোগান (২০২১)। উপন্যাস: রোদে পোড়া পালিশ (২০২২)।
তার গবেষণা বা সম্পাদনা: যাপনে উদযাপনে ইলিশ (২০১৯), বিরুদ্ধ স্রোতের মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (২০২০), বিস্মৃতির চাঁদপুর (২০২০), দেড়শ বছরের সাংবাদিকতা ও চাঁদপুর (২০২৩), চাঁদপুরের সংস্কৃতি লোককথা ও অন্যান্য (২০২৪), চাঁদপুরে টেলিভিশন সাংবাদিকতার চার দশক (২০২৫)।
