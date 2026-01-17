আসছে সৈয়দা শর্মিলী জাহানের ‘নিষিদ্ধ কুমুদ এবং তিমিরের যাত্রী’
অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ উপলক্ষে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কথাশিল্পী সৈয়দা শর্মিলী জাহানের উপন্যাস ‘নিষিদ্ধ কুমুদ এবং তিমিরের যাত্রী’। বইটি প্রকাশ করছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান জলধি। নান্দনিক প্রচ্ছদ করেছেন তাইফ আদনান।
বইটি সম্পর্কে সৈয়দা শর্মিলী জাহান বলেন, ‘উপন্যাসটি আঁধার চিড়ে হেঁটে চলা সেই সংগ্রামী যাত্রীদের। গল্পটি আনিকার। আশা করি সবার ভালো লাগবে।’
আরও পড়ুন
আসছে সাকিব মৃধার ‘আত্মহত্যার আত্মকথা’
পাওয়া যাচ্ছে ইব্রাহীম নিরবের কাব্যগ্রন্থ ‘ভয়তন্ত্র’
সৈয়দা শর্মিলী জাহানের জন্ম গাজীপুরের কালিয়াকৈর গ্রামে। বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনা ঢাকায়। বাবা সৈয়দ শাহজাহান ছিলেন সাংবাদিক ও মা শওকত আরা খানম শিক্ষক।
সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ ও লেখালেখির শুরু ছোটবেলা থেকেই। মাঝখানে লম্বা বিরতির পর ২০১৬ সাল থেকে আবার লিখতে শুরু করেন। তার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ‘তমসা ও কিরণ’ ২০১৯ সালে এবং উপন্যাস ‘প্রবঞ্চনা’ ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়।
এসইউ