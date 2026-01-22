আসছে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ

আসছে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ
অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে সোহেল আমিন বাবুর গবেষণাগ্রন্থ ‘কাঙাল হরিনাথ মজুমদার উত্তরকালে’। বইটি প্রকাশ করছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কিংবদন্তী পাবলিকেশন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন চিত্রশিল্পী আইয়ুব আল আমিন।
সোহেল আমিন বাবু একজন লেখক ও গবেষক। যিনি মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্য পরিচিত। এর আগে তার গবেষণাগ্রন্থ ‘গগন হরকরা: আমি কোথায় পাবো তারে’ এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘মিয়াজান’, ‘প্যারীসুন্দরী’ ও ‘প্রেমাটিয়া’ পাঠকমহলে ব্যাপক আলোচিত হয়।
সোহেল আমিন বাবুর জন্ম ১৯৬৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার বড়রিয়া গ্রামে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।
তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ‘ঘাস ও বাঁশের যুদ্ধ’ (ছড়াগ্রন্থ); ‘বউড়ি’ (উপন্যাস) প্রভৃতি।
তিনি সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ প্রদত্ত ‘রবীন্দ্রপদক ২০০০’সহ একাধিক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
প্রকাশক অঞ্জন হাসান পবন বলেন, ‘সোহেল আমিন বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস বা গবেষণাগ্রন্থ অনন্য সাধারণ। ইতিহাসকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় তার বই পড়লে। আশা করি বরাবরের মতোই বইটি সবার ভালো লাগবে।’
এসইউ