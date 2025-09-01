রানিকে পেয়ে রোমান্সে মেতে উঠলেন আহত শাহরুখ

রানিকে পেয়ে রোমান্সে মেতে উঠলেন আহত শাহরুখ
বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এক জুটি শাহরুখ খান ও রানি মুখার্জি। সম্প্রতি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জয় উপলক্ষে নিজেদের খুশির মুহূর্ত উদযাপন করতে দেখা গেল এই দুই তারকাকে। শাহরুখ নিজেই নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি আবেগময় ভিডিও শেয়ার করেছেন। সেখানে রানির সঙ্গে ‘তু প্রথম, তু শেষ’ গানে নাচতে দেখা যায় তাকে।
গানটি শাহরুখের ছেলে আরিয়ান খানের প্রথম পরিচালিত ওয়েব শো ‘বাস্টার্ডস অব বলিউড’-এর অংশ।
ভিডিওতে দেখা যায়, শাহরুখ খান ও রানি মুখার্জি তাদের ক্যারিয়রের অন্যতম সফল সিনেমা ‘কুচ কুচ হোতা হ্যায়’-এর পুরনো নাচের কিছু দৃশ্য নতুন করে তুলে ধরেছেন। শাহরুখ পরেছেন হালকা নীল রঙের সোয়েটার, ব্যাগি জিনস আর মাথায় সাদা টুপি। ডান হাতে প্লাস্টার। যা থেকে বোঝা যায় তিনি চোট পেয়েছেন। অন্যদিকে রানি মুখার্জি সাদা শার্ট আর নীল জিনসে নজর কেড়েছেন।
নাচের শেষে শাহরুখ রানির কপালে একটি ভালবাসার চুম্বন এঁকে দেন। এই দৃশ্যটি দর্শকদের মন জয় করে নেয়। ভিডিওতে তাদের দুজনের রসায়ন যেন আবারও প্রমাণ করল, সময় যতই কেটে যাক কিছু জুটি চিরকালই ম্যাজিক।
ভিডিওটি পোস্ট করে ক্যাপশনে শাহরুখ লেখেন, ‘জাতীয় পুরস্কার… আমাদের দুজনের বহুদিনের অপূর্ণ ইচ্ছেপূরণ হলো।ইয়াহ! অভিনন্দন রানি, তুমি সত্যিই এক রানি। চিরকাল ভালোবাসা রইল তোমার জন্য।’
এই পোস্টের মাধ্যমে শাহরুখ শুধু নিজের খুশি প্রকাশই করেননি। সেইসঙ্গে ছেলের নতুন ওয়েব শোয়ের প্রচারও সযত্নে করে ফেলেছেন।
এদিকে দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে রুপালি পর্দায় ফিরছেন শাহরুখ খান ও রানি মুখার্জি। তাদের আবার দেখা যাবে আসন্ন সিনেমা ‘কিং’-এ। ছবিতে আরও রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, আরশাদ ওয়ারসি, জয়দীপ আহলাওয়াত, অভয় বর্মা ও জ্যাকি শ্রফ।
শাহরুখ এখানে এক গ্যাংস্টারের চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিটি একটি অ্যাকশন থ্রিলার, যা বলিউডের অন্যতম ব্যয়বহুল প্রজেক্ট বলে ধরা হচ্ছে। বিশ্বের নামকরা অ্যাকশন কোরিওগ্রাফাররা কাজ করছেন ছবিটির অ্যাকশন দৃশ্য নির্মাণে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন লোকেশনে সিনেমাটির শুটিং চলবে আগামী ছয় মাস। ‘কিং’ মুক্তি পাবে আগামী বছরের ১ অক্টোবর।
