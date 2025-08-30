সাড়া ফেলেছে ভোলা জেলার ইত্যাদি

সাড়া ফেলেছে ভোলা জেলার ইত্যাদি
বিটিভির জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’। সম্প্রতি ভোলায় হয়েছে নতুন পর্বের শুটিং। পর্বটি প্রচার হয়েছে গতকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে। প্রচার হওয়ার পর এটি দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। ট্রেন্ডিংয়েও জায়গা করে নিয়েছে এটি। হানিফ সংকেতের সঞ্চালনায় এবারের পর্বটি ভোলা জেলা নিয়ে প্রচারিত হওয়ায় স্থানীয় দর্শকরা তৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে নানা মন্তব্য করে নিজেদের মুগ্ধতার কথা জানান দিচ্ছেন তারা।
বিটিভিতে প্রচারের পর ইউটিউবে দেয়া হয় প্রতি পর্বের ‘ইত্যাদি’। সেই ধারাবাহিকতায় ভোলা জেলা নিয়ে তৈরি পর্বটিও দেখা যাচ্ছে হানিফ সংকের মালিকানাধীন ‘ফাগুন অডিও ভিশন’ নামের ইউটিউব চ্যানেলে। সেখানে প্রচারের ২০ ঘণ্টায় ‘ইত্যাদি’ দেখেছেন প্রায় সাতে ৩ লাখ দর্শক।
প্রায় দেড় হাজার মন্তব্যের দিকে চোখ রাখলেই টের পাওয়া যায় নতুন পর্বটি নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত দর্শক। নতুন পর্বের ‘ইত্যাদি’ ভোলা জেলার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। এটি ভোলার বাসিন্দাদের মধ্যে গর্বের জন্ম দিয়েছে। পাশাপাশি অন্য জেলার দর্শকও উপভোগ করেছেন।
এক দর্শক মন্তব্য করেছেন, ‘ভোলা এত সুন্দর আগে জানতাম না’। ভোলার এক নারী দর্শক লিখেছেন, ‘ভোলা জেলার ঐতিহ্য এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা আমাদের আত্মবিশ্বাস ও গর্ব বাড়িয়েছে।’
ছোটবেলা থেকে ‘ইত্যাদি’ দেখতে অভ্যস্ত এক দর্শক জানালেন, ‘‘ইত্যাদি’র আবহসংগীতটি শুনেই শৈশবে ফিরে গেছি। সেই পুরনো অনুভূতিগুলো আবার নতুন করে ফিরে আসলো।’
ভোলার আরেক দর্শক জানান, ‘এই প্রথমবার নিজ উপজেলায় ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখে খুবই আনন্দিত। হানিফ সংকেত স্যারের জন্য এই অনুষ্ঠান এত জনপ্রিয় হয়েছে। এছাড়াও বিদেশি দর্শকদের অংশগ্রহণে নাচ এবং প্যারোডি গান, অনুষ্ঠানটির বৈচিত্র্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।’
আরেক দর্শক মন্তব্য করেছেন, ‘‘ইত্যাদি’-তে বিদেশিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটি এক নতুন রূপে দেখা গেল। এটি অনুষ্ঠানটির আবেদন বাড়িয়ে তুলেছে।’
এলআইএ/এমএস