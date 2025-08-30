  2. বিনোদন

ভিপি নুর মাইরও খায়, মাংসের টুকরাও পায় : প্রিন্স মাহমুদ

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
সামাজিক মাধ্যমে এখন তুমুল আলোচনা চলছে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে নিয়ে। গতকাল শুক্রবার রাতে রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর নুর গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় তার সমর্থকরা এবং নেটিজেনরা সামাজিক মাধ্যমে নুরকে নিয়ে নানান ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

অনেক তারকাও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন। জনপ্রিয় গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ নুরের বিষয়ে তার পুরোনো এক পোস্ট শেয়ার করেছেন। পোস্টটির মাধ্যমে তিনি নুরকে একটি বিশেষ পরিচয়ের মধ্যে তুলে ধরেছেন। প্রিন্স মাহমুদের ফেসবুকে শেয়ার করা স্ক্রিনশটে লেখা ছিল, ‘নুর যেন একান্নবর্তী পরিবারের সেই ছোট ছেলেটি যে মাইরও খায়, আদরও পায়, আবার মাংসের বড় টুকরাগুলিও পায়।’

এ পোস্টটি প্রকাশ হওয়ার পর অনেক নেটিজেন তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। একজন মন্তব্য করেন, ‘নুরের মাইর খাওয়া এবং দেওয়াও একটা ডিপ পলিটিক্স।’

অন্য একজন বলেন, ‘ছিঁচকে লোভের জন্য সে নিজেকে সামলে নিতে পারে নাই।’

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিজয়নগরে সংঘর্ষ ঘটে। এ সংঘর্ষের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নুরকে গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ ঘটনায় নুরুল হক নুরের প্রতি জনগণের সমর্থন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক মন্তব্য দেখা যাচ্ছে।

