ব্লাউজ ছাড়া শাড়িতে, প্রভাকে কি চেনা যায়

ব্লাউজ ছাড়া শাড়িতে, প্রভাকে কি চেনা যায়
ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। দীর্ঘ সময় টিভিনাটকে অভিনয় করে দর্শকদের প্রিয় অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। জীবনের একপর্যায়ে নানান ছন্দপতন তাকে এনেছিল আলোচনায়। বিরতির পর ফিরতে ফিরতে বেশ দেরি করে ফেলেছিলেন অভিনেত্রী। আজ (৩০ আগস্ট) শনিবার এক শুটিং সেটে দেখা গেল তাকে। ব্লাউজ ছাড়া শাড়িতে একঝাঁক নারীর সঙ্গে প্রভাবে কি চেনা যায়?
বড়পর্দায় অভিষেক হতে যাচ্ছে প্রভার। সিনেমায় অভিনয় করছেন তিনি। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সরকারি অনুদান পাওয়া দুটি সিনেমায়। গাজীপুরের হোতাপাড়ায় আজ তাকে দেখা যায় ‘দেনা পাওনা’ সিনেমার শুটিং সেটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘দেনা পাওনা’ অবলম্বনে সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাদেক সিদ্দিকী। এতে প্রভার চরিত্রের নাম নিরুপমা। ছবিতে তার সহশিল্পী মামনুন হাসান ইমন।
সিনেমায় নাম লেখাতে এত দেরি করলেন কেন? এমন প্রশ্নে জাগো নিউজকে প্রভা বলেন, ‘আগেও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যাটে-বলে মেলেনি। এমনও হয়েছে, সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর শুটিংয়ের আগের দিন বাদ পড়েছি। আবার কখনও পারিবারের কারণেও করতে পারিনি। সেই সিনেমাটি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সিনেমার গান এখনও মানুষের মুখে মুখে।’
সরকারি অনুদানে নির্মিতব্য প্রভাব অন্য ছবির পরিচালক ঝুমুর আসমা জুঁই। ছবির নাম ‘দুই পয়সার মানুষ’। এরই মধ্যে ছবির প্রথম লটের শুটিং সম্পন্ন করেছেন তিনি। শিগগিরই শুরু হবে দ্বিতীয় লটের শুটিং। এই সিনেমায় প্রভার সহশিল্পী এ বি এম সুমন। নতুন সিনেমা দুটি প্রসঙ্গে প্রভা বলেন, ‘অনেক দিন আগেই এই সিনেমা দুটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। তবে আগেভাগে জানাতে চাইনি পলিটিক্সের ভয়ে। যে কারণে শুটিংয়ে অংশ নিয়েই সুখবরটি সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করছি। দুটি সিনেমাতেই নতুন দুটি চরিত্রে আমাকে দেখা যাবে। আপাতত চরিত্র নিয়ে বিস্তারিত বলতে চাই না। আশা করছি, দর্শকরা দারুণ কিছু পেতে যাচ্ছেন।’
‘দেনা পাওনা’ সিনেমাটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫৫ লাখ টাকা অনুদান পায়। প্রথম লটের শুটিং শেষে দ্বিতীয় দফায় এর কাজ হবে এফডিসিতে। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ‘দুই পয়সার মানুষ’ ৫৮ লাখ টাকা অনুদান পায়। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরই সিনেমা দুটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
