বলিউডের গোপন নোংরামি নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা

বলিউডের গোপন নোংরামি নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা
বলিউডের প্রথম সারির নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম কৃতি স্যানন। তিনি এবার সরাসরি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে চলমান পুরুষ প্রাধান্য নিয়ে মুখ খুলেছেন। এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, ‘পুরুষ ও নারী অভিনেতার মধ্যে যে ছোট ছোট বৈষম্য করা হয় সেটা ইন্ডাস্ট্রিতে গোপন নোংরামির বার্তা দেয়।’
২০১৪ সালে বলিউডে অভিষেকের পর থেকে কৃতি স্যানন একের পর এক সফল সিনেমায় কাজ করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছেন। কিন্তু তার মতে, ইন্ডাস্ট্রিতে আজও নারী ও পুরুষ তারকাদের সঙ্গে সমান আচরণ করা হয় না।
সাক্ষাৎকারে কৃতি বলেন, ‘পুরুষ অভিনেতার জন্য বড় গাড়ি, বড় মেকআপ রুম রাখা হয়। এটা গাড়ির বিষয় নয় বরং ব্যাপারটা হলো আমাকে ছোট ভাবা হচ্ছে। শুধু আমি একজন নারী বলেই আমাকে কম গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।’
কৃতি জানান, তার মা-বাবা দুজনেই পেশাজীবী ছিলেন। তারা তাদের দুই মেয়েকে সমানভাবে দায়িত্ব নিতে শিখিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমার মা এমন এক সময়ে বড় হয়েছেন যখন ছেলেদের অনেক কিছু করার অনুমতি ছিল। কিন্তু মেয়েদের শুধু ঘরে থাকার, রান্না করার, নিয়ম মানার শিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি সেখান থেকেই বেরিয়ে এসে অধ্যাপক হয়েছিলেন।’
তার মা-ই কৃতিকে সবসময় স্বপ্ন দেখতে ও এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে জানান তিনি। সেই শিক্ষা থেকেই কৃতি আজ সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন।
তিনি আরও বলেন, ‘অনেক সময় দেখা যায় সহকারী পরিচালকরা (এডি) প্রথমে আমাকে ডেকে নেয়। কিন্তু পরে অপেক্ষা করে পুরুষ অভিনেতার জন্য। আমি তখন তাদের বলতে বাধ্য হই ‘এভাবে করো না’। এই মানসিকতাই বদলাতে হবে।’
বর্তমানে কৃতি স্যানন ব্যস্ত আছেন নতুন সিনেমা ‘তেরে ইশক মে’ নিয়ে। সেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করছেন ধানুশ।
এলআইএ/জেআইএম