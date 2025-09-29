পথচারীকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে বরুণ ধাওয়ানের গাড়ি

পথচারীকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে বরুণ ধাওয়ানের গাড়ি
বলিউড তারকাদের বিভিন্ন ধরনের খামখেয়ালিপনার গল্প অনেকেই কম-বেশি জানেন। সালমান খান নাকি একসময় পথে শুয়ে থাকা মানুষদের উপর গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন। সে ঘটনায় তাকে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। এবার বরুণ ধাওয়ানের গাড়ি এক পথচারীকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে।
বরুণ ধাওয়ান এ মুহূর্তে ব্যস্ত তার ‘সানি সংস্কারি’ সিনেমাটি নিয়ে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পরনে জিমের পোশাক। সেই সময় অভিনেতার গাড়িচালক নাকি ধাক্কা মারেন এক পথচারীকে। সেই পথচারীকে সমবেদনা জানানোর পরিবর্তে উল্টা ধমক দেওয়া শুরু করেন চালক। গাড়ির ভেতরেই ছিলেন বরুণ ধাওয়ান।
দুই পক্ষের বাগবিতণ্ডার মাঝে চলে আসে ট্র্যাফিক পুলিশ। পুলিশকে ওই পথচারী বলেন, ‘এই লোকটা গোটা গাড়িটাই আমার উপর তুলে দিচ্ছিল।’ সেই সময় গাড়ি থেকে নেমে আসেন বরুণ। দুই পক্ষকেই শান্ত করার চেষ্টা করেন এ অভিনেতা। শেষমেশ পুলিশ ছেড়ে দেয় বরুণের গাড়ি। অভিনেতার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাসিন্দারা। পুরো পরিস্থিতিটাকে যেভাবে ঠান্ডা মাথায় বরুণ সামাল দেন সেটার প্রশংসা করেছেন সবাই।
