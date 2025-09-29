  2. বিনোদন

রানীর সাজে চমকে দিলেন পরীমনি, মুগ্ধ ভক্তরা

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রানীর সাজে চমকে দিলেন পরীমনি, মুগ্ধ ভক্তরা
রানীর সাজে চমকে দিলেন পরীমনি

চিত্রনায়িকা পরীমনি সামাজিক মাধ্যমে বেশ সরব থাকেন। প্রায়ই তার অনুরাগীদের জন্য শেয়ার করেন জীবনের নানা মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও। কখনো ব্যক্তিগত সময়, কখনো বা পেশাদার ফটোশুট- সবসময়ই চেষ্টা করেন ভক্তদের কিছু না কিছু সারপ্রাইজ দিতে। এবারও ব্যতিক্রম হলো না।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক ছবি শেয়ার করেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ছবিগুলোর মাধ্যমে ঝলমলে সাজে ধরা দিলেন তিনি যা দেখে রীতিমতো চমকে গেছেন তার অনুরাগীরা।

মূলত একটি গহনার ব্র্যান্ডের হয়ে করা ফটোশুটের ছবি ছিল সেগুলো। সেখানে পরীমনিকে দেখা গেছে নীল ও সোনালি রঙের জমকালো লেহেঙ্গায়। এটি কাতান বা বেনারসি সিল্কে তৈরি। সঙ্গে ছিল মানানসই ভারী গহনা-নাকফুল, দুল, নেকলেস ও চুড়ি। এসব অনুষঙ্গ তার সাজকে দিয়েছে রাজকীয় ছোঁয়া। পরিপূর্ণ লুকটি আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে তার মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল।

ছবিগুলো প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন পরীমনি। হাজার হাজার লাইক ও মন্তব্যে ভরে উঠেছে পোস্টটি। এক ভক্ত লিখেছেন, ‘আপনাকে দেখতে রানীর মতো লাগছে।’ অনেকেই প্রশংসা করেছেন তার ফ্যাশন সেন্স ও ক্যামেরার সামনে সাবলীল উপস্থিতির।

‘গুণিন’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় চিত্রনায়িকা পরীমনির সঙ্গে নায়ক শরীফুল রাজের পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। এরপর এই দম্পতির একটি ছেলেসন্তান হয়। পরে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। এক পর্যায়ে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এখন পরীমনি তার সন্তান ও কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত আছেন।

এমআই/এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কথা বলতে পারেন না অভিনেতা ফকিরা, দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পে

কথা বলতে পারেন না অভিনেতা ফকিরা, দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পে

ঢালিউড
জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী

জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী

বিনোদন
কেন আবার বিয়ে করলেন জানালেন শবনম ফারিয়া

কেন আবার বিয়ে করলেন জানালেন শবনম ফারিয়া

ঢালিউড