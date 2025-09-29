ছয় প্রেমিকা নিয়ে কি করছেন ‘সুইট প্রেমিক’ নিলয়
বর্তমান প্রজন্মের জনপ্রিয় অভিনেতা নিলয় আলমগীর। ইউটিউবকেন্দ্রিক নাটকে তার ব্যস্ততা বেশি। একাধিক নায়িকার সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করলেও, নিলয়-হিমি জুটি বেশ জনপ্রিয়। এবার এ নায়ক আসছেন ছয় নায়িকা নিয়ে। ‘সুইট প্রেমিক’ নামে একটি নাটকে তাকে দেখা যাবে এমন ব্যতিক্রম চরিত্রে।
এতে তার বিপরীতে রয়েছেন তানিয়া বৃষ্টি, শান্তি রহমান, অর্পা, স্নেহা, অরিন ও অন্বেষা। এছাড়াও দেখা যাবে মনিরা মিঠু, মাসুম বাসারকে।
ফরিদুল ইসলাম নির্জনের গল্প অবলম্বনে নাটকটি পরিচালনা করেছেন মিতুল খান। একসঙ্গে ছয় নায়িকার নায়ক হিসাবে এটিই নিলয়ের প্রথম কাজ। এই ছয়জনের সঙ্গে নিলয়ের সম্পর্ক কীভাবে শুরু হয়, কোথায় গড়ায়, আর শেষ পর্যন্ত কীভাবে সামলাবে এই জটিলতা।
আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) জাগো এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউবে চোখ রাখতে হবে নাটকটি দেখতে। বিকেল ৩টায় নাটকটি প্রকাশ হবে।
ব্যতিক্রম এ চরিত্রে কাজ করতে প্রথমেই একটি দ্বিধা থাকলেও, পরবর্তী সময়ে স্ক্রিপ্ট পড়ে ও শুটিং করে অভিজ্ঞতা বেশ ভালো বলেই জানিয়েছেন অভিনেতা। ছয় নায়িকার বিপরীতে অভিনয় প্রসঙ্গে নিলয় বলেন, ‘শুরুতে আমি কাজটি করতেই চাইনি। ভেবেছি ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে এসে এমন চরিত্রের অভিনয়! ছয়জন নায়িকার সঙ্গে প্রেম! তাদের মন যোগানো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কাজ শেষে মনে হলো দারুণ কিছু হয়েছে।’
নিলয় আলমগীর নাটকটি নিয়ে বলেন, ‘এই নাটকে চরিত্রটা আমার জন্য একদমই আলাদা ছিল। একজন হ্যান্ডসাম ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। যার চারপাশে অনেক মানুষের আগ্রহ, প্রেম, প্রশংসা। কিন্তু তার ভেতরে চলতে থাকে এক অন্যরকম লড়াই। এই নাটকটা শুধু প্রেম বা আকর্ষণের গল্প নয়, এটা একটা আত্ম-অন্বেষণের গল্পও।’
তিনি আরও বলেন, ‘পরিচালক মিতুল ভাই খুব যত্ন নিয়ে কাজটা করছেন। সহশিল্পীরা দারুণ সহযোগিতা করেছেন। আশা করি, দর্শকরা নাটকটি দেখে শুধু বিনোদনই নয় একটা ভিন্ন অনুভবও পাবেন।’
মিতুল খান বলেন, ‘এই গল্পটা আমাদের সময়ের এক অদ্ভুত বাস্তবতার প্রতিফলন। একজন হ্যান্ডসাম ছেলের গল্প। যার চারপাশে ভালোবাসার অভাব নেই। কিন্তু নিজের মধ্যে সে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। আমরা দেখাতে চেয়েছি, বাহ্যিক সৌন্দর্য বা জনপ্রিয়তা কখনোই মানুষের আসল সুখের গ্যারান্টি নয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করেছি সহজ এক প্রেম-গল্পের আড়ালে জীবনের জটিল প্রশ্নগুলো ছুঁয়ে যেতে। আশা করি দর্শকরা গল্পটা উপভোগ করবেন এবং নিজেদেরও কোথাও না কোথাও এই গল্পে খুঁজে পাবেন।’
এমআই/এলআইএ/জেআইএম