  2. বিনোদন

জানভী-বরুন ফিরছেন রোমান্টিক কমেডি নিয়ে

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৭ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জানভী-বরুন ফিরছেন রোমান্টিক কমেডি নিয়ে
‘সানি সংস্কারি কি তুলসি কুমারি’ ছবির দৃশ্যে জানভী ও বরুন

আবারও নতুন সিনেমায় জুটি বেঁধেছেন বলিউডের নতুন প্রজন্মের দুই তারকা জানভী কাপুর ও বরুন ধাওয়ান। তাদের দেখা যাবে ‘সানি সংস্কারি কি তুলসি কুমারি’ নামের সিনেমায়। আসছে ২ অক্টোবর এটি সিনেমাহলে মুক্তি পাবে।

মুক্তির আগে নির্মাতারা প্রি-বুকিং শুরু করেছেন। যার মাধ্যমে দর্শকরা আগে থেকে টিকিট নিশ্চিত করতে পারবেন।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন শশাংক খৈতান। প্রযোজনা করেছে করণ জোহরের ধর্ম প্রোডাকশনস। করণ জোহর নিজের সামাজিক মাধ্যমে টিজার শেয়ার করে লিখেছেন, ‘সংক্ষিপ্তভাবে বললে, প্রি-বুকিং এখন খোলা! আমাদের সঙ্গে দশেরা উদযাপন করুন। আমরা আনবো মজার চ্যাপ্টার। অতিরিক্ত নাটক ও প্রচুর বিনোদন!’

ছবির মুক্তি তারিখ সতর্কভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে যাতে গান্ধী জয়ন্তী এবং দশেরা উৎসবের সময় দর্শকরা সহজে উপভোগ করতে পারেন।

ছবিটি শশাংক খৈতান ও বরুন ধাওয়ানের তৃতীয় কাজ। এই জুটি আগে ‘হাম্পটি শর্মা কি দুলহানিয়া’ (২০১৪) এবং ‘বদ্রিনাথ কি দুলহানিয়া’ (২০১৭) এর মতো বক্স অফিস হিট উপহার দিয়েছে। এবার নতুন কাহিনী ও রোমাঞ্চকর অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে একই ম্যাজিক পুনরায় আনতে চাইছে তারা।

এতে জানভী-বরুনের পাশাপাশি আরও একটি জুটি হিসেবে দেখা যাবে সানিয়া মালহোত্রা, রোহিত শরফকে। এই চারজনের প্রেম নিয়েই মজার গল্পে এগিয়ে যাবে ‘সানি সংস্কারি কি তুলসি কুমারি’ সিনেমা।

তবে ছবিটিকে বক্স অফিসে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। কারণ একই সময়ে রিশব শেঠির ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’ মুক্তি পাচ্ছে। এ সিনেমাটিও বছরের বহুল আলোচিত একটি প্রজেক্ট।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২০ লাখ টাকা লোকসানের পরও সিনেমায় ফিরছেন পপি

২০ লাখ টাকা লোকসানের পরও সিনেমায় ফিরছেন পপি

বাংলা-মুভি
গভীর রাতে বিশেষ ভিডিও কলে শাকিব খান

গভীর রাতে বিশেষ ভিডিও কলে শাকিব খান

বাংলা-মুভি
২০ বছর ধরে বন্ধ ‘আল্পনা’ সিনেমা হল এখন মসজিদ

২০ বছর ধরে বন্ধ ‘আল্পনা’ সিনেমা হল এখন মসজিদ

বাংলা-মুভি